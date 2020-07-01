三星量子點顯示製造設備運抵牙山 預計明年測試生產

南韓三星顯示 (Samsung Display) 週三 (1 日) 宣布，該公司為了新一代的面板生產所採購的設備已經到廠。新的產線預估在年底完成，並於明年展開測試生產。

三星顯示的 LCD 面板業務，正加速轉型到量子點 (Quantum-Dot，QD) 顯示技術。根據《韓聯社》週三 (1 日) 報導，南韓三星顯示在同日表示，該公司為了量子點面板生產所採購的設備，已經運至距離首爾約 90 公里遠的牙山工廠。

該條量子點面板產線，預估在今年底的時候完成。依照三星目前的時程安排，測試生產也將會在明年分階段展開。

三星顯示的量子點顯示器，使用了 OLED 及三星的量子點科技，可提供更佳的色彩表現及能源效率。

在去年 10 月的時候，三星顯示就曾經宣布一項計畫，在直到 2025 年前將投資 13 兆韓元 (約 108 億美元) 來升級 LCD 面板的製造設備，以用來生產更先進的顯示面板。

而自從那時候開始，三星顯示就開始在量子點面板產線進行布局。

三星顯示是三星電子的旗下子公司，該公司也已經宣布要在明年停止 LCD 面板生產，並專注於轉型到量子點面板，以提高面板部門的獲利並強化產品競爭力。

去年由於中國的面板廠供應過剩，三星顯示也已經暫時停止部分的 LCD 面板產線。