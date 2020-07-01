三星宣布：退出柏林消費電子大展

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情有所緩和，今年的柏林國際消費電子展 (IFA) 也將如期於 9 月份舉行，不過，南韓科技大廠三星電子 (Samsung) 表示，由於疫情所帶來的不確定性，決定不參加今年度的 IFA 展，三星預期將 8 月份的 Unpacked 發表會推出最新的電子產品。

2020 年度的 IFA 將於 9 月 4 日至 9 月 9 日於柏林展開，不過由於該國政府禁止所有超過 5000 名參與者的聚會，因此今年的 IFA 恐將不會像以往盛大。每日的出席人數限制為 1000 人。

根據三星聲明，三星發言人表示，有鑑於新冠肺炎疫情的影響，以及員工健康安全，該公司決定不會參加今年的 IFA 展覽，但未來仍希望繼續與 IFA 保持合作關係。

一直以來，三星為 IFA 國際消費電子展的主要參展商之一，發布過 Galaxy Note 系列手機、手錶等產品。不過，近年來三星大多在自家的 Unpacked 發布會中發表最新的電子產品，其中也包括 Galaxy Note 系列手機等，而該公司多數在 IFA 展覽上展示家用電器等產品。

受到疫情的影響，跨國旅行受到限制，加上美國示威活動日益嚴重，三星預期將以線上發表的形式於 8 月 5 日推出最新的 Galaxy Note 20 系列和 Galaxy Fold 2。

市場調查公司 Counterpoint Research 的數據顯示，受到疫情影響，三星電子的智慧型手機在今年第一季的出貨量較去年同期下跌 18%，不過該公司仍穩坐全球最大智慧型手機供應商的地位。三星 Galaxy A51 在今年第一季成為全球最暢銷的 Android 系列智慧型手機，對全球出貨量為 600 萬支，市占率達 2%。