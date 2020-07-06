美國6月ISM非製造業PMI重返擴張 單月漲幅創紀錄新高

週一 (6 日) 美國供應商管理協會 (ISM) 公布最新非製造業採購經理人指數 (PMI)，6 月 ISM 非製造業 PMI 報 57.1，高於市場預期和前值，且為今年 2 月以來最高，服務業活動幾乎回復至疫情爆發前水平。
美國 6 月 ISM 非製造業 PMI 細項指數：
- 商業活動生產指數報 66，前值 41.0
- 新訂單指數報 61.6，前值 41.9
- 僱傭指數報 43.1，前值 31.8
- 供應商交貨指數報 57.5，前值 67
- 存貨指數報 60.7，前值 48
- 原物料價格指數報 62.4，前值 55.6
- 未完成訂單指數報 51.9，前值 46.4
- 新出口訂單指數報 58.9，前值 41.5
- 原物料進口指數報 52.9，前值 43.7
- 庫存景氣指數報 55.9，前值 55.1
6 月 ISM 非製造業 PMI 報 57.1，高於市場預期的 50 和前值 45.4，且單月漲幅為 1997 年有紀錄以來最高。以細項指數來看，6 月僅僱傭指數仍落在 50 景氣分水線以下，商業活動生產、新訂單、存貨以及原物料價格等指數皆升至 60 以上。
根據 ISM 發布報告，隨著疫情持續壓制就業市場，儘管自前值上升至 43.1，6 月服務業僱傭指數仍遠低於去年同期的 55.2。
另外，6 月供應商交貨指數為當中唯一下滑的指數，顯示隨著經濟狀況改善與客戶需求增加，供應商交貨速度已出現放緩，如今供應商交貨指數已和當前供需關係更為緊密。
整體來看，隨著經濟重新開放，6 月美國服務業景氣已顯著改善。不過，ISM 非製造業商業調查委員會主席 Anthony Nieve 表示，除了疫情以外，產業受訪者仍對示威抗爭活動感到擔憂，不過隨著企業重新營運，他們對商業環境和經濟抱持樂觀態度。