美國6月ISM非製造業PMI重返擴張 單月漲幅創紀錄新高

週一 (6 日) 美國供應商管理協會 (ISM) 公布最新非製造業採購經理人指數 (PMI)，6 月 ISM 非製造業 PMI 報 57.1，高於市場預期和前值，且為今年 2 月以來最高，服務業活動幾乎回復至疫情爆發前水平。

下圖為美國 ISM 製造業 PMI(綠線) 與非製造業 PMI(紅線) 指數 (圖：Zerohedge)

美國 6 月 ISM 非製造業 PMI 細項指數：

商業活動生產指數報 66，前值 41.0

新訂單指數報 61.6，前值 41.9

僱傭指數報 43.1，前值 31.8

供應商交貨指數報 57.5，前值 67

存貨指數報 60.7，前值 48

原物料價格指數報 62.4，前值 55.6

未完成訂單指數報 51.9，前值 46.4

新出口訂單指數報 58.9，前值 41.5

原物料進口指數報 52.9，前值 43.7

庫存景氣指數報 55.9，前值 55.1

(圖：ISM)

6 月 ISM 非製造業 PMI 報 57.1，高於市場預期的 50 和前值 45.4，且單月漲幅為 1997 年有紀錄以來最高。以細項指數來看，6 月僅僱傭指數仍落在 50 景氣分水線以下，商業活動生產、新訂單、存貨以及原物料價格等指數皆升至 60 以上。

根據 ISM 發布報告，隨著疫情持續壓制就業市場，儘管自前值上升至 43.1，6 月服務業僱傭指數仍遠低於去年同期的 55.2。

另外，6 月供應商交貨指數為當中唯一下滑的指數，顯示隨著經濟狀況改善與客戶需求增加，供應商交貨速度已出現放緩，如今供應商交貨指數已和當前供需關係更為緊密。

整體來看，隨著經濟重新開放，6 月美國服務業景氣已顯著改善。不過，ISM 非製造業商業調查委員會主席 Anthony Nieve 表示，除了疫情以外，產業受訪者仍對示威抗爭活動感到擔憂，不過隨著企業重新營運，他們對商業環境和經濟抱持樂觀態度。