0050每股擬配息0.7元 可望發出8.8億元股息

全台最具代表性的 ETF 台灣 50(0050-TW) 今 (6) 日進行第一階段配息公告，每股預計配發 0.7 元，除息日訂為 7 月 21 日、收益分配發放日為 8 月 24 日，將於 7 月 17 日進行第二階段公告，並確認每股配發金額。一旦確定每股配發 0.7 元，等於無懼疫情，維持與去年相同水準，以目前單位數估算，總計可望發出 8.8 億元股息。

0050 本次是 2020 年第一次配息，預計配發 0.7 元，與去年第一次配息金額相同，顯示即便受疫情衝擊，0050 配息金額仍可維持優質表現，參考去年兩次評價配息各為 0.7 與 2.9 元，累計配發 3.6 元，配息率達 3.82%。

0050 今日以 93.2 元開出後，便一路向上，終場收 94.15 元，單日大漲 1.73%，市場預期 0050 後續隨著台股回升，可望持續向上，回歸疫情前的好表現。

0050 在 2005 年開始配息以來，歷年平均配息 2.29 元，平均殖利率達 3.69%，平均填息天數僅 60 天（日曆日），尤其 2019 年第一次配息，更在 7 月 19 日除息日一開盤便填息達陣，創下 2003 年成立以來最快填息紀錄，而 0050 也因火速「秒填息」受到市場津津樂道。

即便今年金融市場受到肺炎疫情影響，但「元大台灣 50 ETF」今年以來規模仍持續增「胖」，截至 7 月 3 日，規模已來到新台幣 1234.68 億元，不僅為目前台灣最具分量的 ETF，也是唯一規模突破千億元整數大關的 ETF。

0050 其成分股由上市股票中評選出 50 檔市值最大、符合篩選條件的上市股票，亦即挑選台灣前 50 標竿與龍頭企業，兼具高成長力、高修復力與高股息之三大優勢，因此即便前段時間因台股受美股拖累，但 0050 依舊展現韌性。

投資人除了可以定期定額投資，也可透過「元大台股 ETF 連結傘型基金」投資 0050、0056，其獨有的不配息級別，可免去每次領息後，需手動再投入的不便，也節省每次再投入的交易手續費，輕鬆享有複利效果，適合投資人規劃自己需要的現金流量，包括稅務、退休、子女教育基金等，都可運用各種級別來配置完成。

「ETF 連結基金」是指基金淨資產 90% 以上投資於一檔 ETF 作為主要投資標的，是便利投資人取得 ETF 的解決方案。其主要具有三大優勢：一，交易方便免選股，投資有效率、二，交易管道多元化，小額投資更方便、三，同時提供不配息及配息的受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇。