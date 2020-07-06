台股站上萬二 三大法人聯手大買268.9億元 外資連5買

台股受資金行情激勵，今 (6) 日開高走高，由權王台積電領軍，電子、金融、傳產各類股齊揚，拉抬指數攻克萬二大關後持續走強，終場大漲逾 200 點，收在最高 12116.7 點，三大法人今日同站買方，合計買超 268.94 億元，其中，外資連 5 買。

加權股價指數終場上漲 207.54 點或 1.74%，收在 12116.70 點，成交值放大至 2483.94 億元。統計法人買賣超情形，外資今日買超 201.53 億元，呈現連 5 買；投信買超 3.32 億元；自營商 64.08 億元，三大法人共買超 268.94 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電終場大漲 2.5%，收在本日最高 338 元，創近 6 個月來新高價；大立光 6 月營收止跌回升，在法人力挺下，股價由黑翻紅，上漲近 2% 收 4410 元；鴻海終場上漲 1.2%，收 86.4 元。

其他權值股同樣表現穩健，台達電、研華大漲 4% 左右；台塑四寶中以台塑化及南亞走勢最為強勁，漲逾 1%；南亞科、廣達、國泰金及富邦金等同樣在盤面上表現。

IC 設計仍為多頭指標股，聯發科強勢秒填息，終場收在 589 元，漲幅達 2.6%；瑞昱第 2 季營運表現佳，激勵股價走揚，達 350 元創歷史新高價。矽智財廠近期表現火熱，創意再度亮燈漲停，股價創下近 1 年 10 個月來新高；力旺、世芯 - KY 等也是資金青睞的焦點個股。

值得注意的是，隨著面板報價逐漸回溫，第 3 季可望迎接反彈行情，面板雙虎今日挾量上攻，成交量皆衝破 30 萬張，其中，友達大漲 7.5%，突破票面價收在 10.2 元；群創也上漲 6.7%，收在 8.38 元。

法人表示，台股 6 月以來呈現類股輪動波段區間向上，展望下半年，在資金行情、外資回補、除權息旺季三大利多助陣下，台股可望挑戰年初高點 12197 點，此外，投資人也可留意 6 月營收創新高的個股與產業，若國際二次疫情能獲得控制，電子傳統旺季效應仍可期待。