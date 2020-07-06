〈台股盤前〉資金輪動快速 本周可望上攻萬二回補年前空方缺口

台股上周在雙王、IC 設計族群領軍下，重返 11900 點關卡，周 K 線連三紅，創下近 5 個月新高，法人指出，指數位階逐漸逼近年前高點的盤整區，短線資金輪動快速，台股可望回補年前空方缺口，上攻萬二關卡。

盤面關注焦點，大立光 6 月營收達 41.36 億元，月增 6.99%、年增 1.48%，累計第 2 季營收為 126.85 億元，季減 3.97%、年減 9.91%，寫近 5 季以來新低，累計上半年營收 258.65 億元，年增 8.2%，大立光也將在 9 日召開法說會，外界關注蘋果下半年新機下單力道、高階鏡頭出貨回升、第 3 季營收動能。

台積電近期傳出獲全球 CMOS 影像感測器大廠索尼 CIS 大單，計畫在南科 14B 廠打造專屬代工生產線，每月投片量將是目前訂單數倍，將有助台積電迎來新動能，市場點名，相關供應鏈采鈺、同欣電也可望受惠。

鴻海旗下工業富聯 (FII) 宣布，斥人民幣近 5.6 億元 (約新台幣 23.3 億元)，取得 ERP 大廠鼎捷軟件 15.19% 股權，工業富聯也將成鼎捷軟件第一大股東，後續預計取得 2 席董事席次，可望強化產線營運科技 (OT) 與資訊科技 (IT) 技術發展。

時序進入第三季，在資金加持，多頭可望上攻挑戰萬二關卡、突破前高 12197 點，法人認為，本周行情若站穩月線之上，後市可期，而本周上市櫃公司將陸續公布 6 月營收、除權息旺季到來，可關注個股表現。

另一方面，法人也提醒，近期美國疫情變化仍未見趨緩現象，美國休市期間確診病例再創單日新高，累計有超過 17 個州暫停解封計畫，因此，仍須關注疫情為國際政經局勢帶來利空消息。