〈台股風向球〉多頭迎熱錢海嘯 行情萬里無雲

進入第三季有了好的開局，台股過去一周續漲 248 點，周線連 3 紅並站穩 11900 點，法人指出，資金狂潮加持下，多頭將挑戰萬二關卡，甚至是有望突破前高 12197 點，資金行情勝過二次疫情的不確定性利空，因此在「萬般利空敵不過寬鬆」的前提下，接下來一周行情只要站穩月線之上，就可望萬里無雲。

法人說明，美國總統川普選情告急，代表短期川普不至於再發動更強硬的貿易戰威嚇金融市場，反而可期待美國還會有陸續救市方案出籠，預料短期美股可望維持高檔震盪，對台股有間接加分效果。

從籌碼面來看，據台幣飆升狀況判斷，外資匯入資金龐大，但過去一周僅在集中市場買超 111.5 億元，外資台指期淨多單由 6 月 30 日的 30838 口增至 41646 口，顯然外資不僅對後市看法偏多，且手中握有的籌碼還有很大的空間可著墨。

此外，可留意到，投信 6 月底前連 4 賣進行獲利結帳後，進入 7 月後又積極加碼，上周五單日一口氣狂買 33.4 億元，寫 2008 年 3 月下旬以來單日最大量，顯然對第三季行情持高度樂觀看法，後續買超力道值得關注。

本周需關注的國際重要經濟事件有美國將於 7 月 6 日公布非製造業 ISM 指數，7 月 10 日則有達美航空公布財報。

國內方面，7 月 9 日大立光召開法說會，釋出的相關訊息牽動蘋概股，股價可能提前在上半周反應；同時，上市櫃業者 6 月營收密集公布期和除權息旺季到來，個股表現也將變得分歧。

7 月是傳統的生技月，7 月 15 日生技論壇登場，7 月 22 日生技展開跑，生技股話題仍將不斷，作為大盤主流之一。

元大投顧指出，相對於大盤的漲幅，台積電、大立光正進入補漲行情，有利指數衝高，而部分高價電子股寫新高價位，也可望帶動比價偏低的電子股跟進。

法人仍提醒，台股短線投機氛圍趨於濃厚，仍須隨時留意美國疫情變化，在股市行情一片叫好之際，美國正不斷出現越來越多確診病例，已有超過 17 個州暫停解封計畫，國際利空隨時都有可能來對大盤踹一腳，資金比重仍需做良好控管。