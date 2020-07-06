多頭熱血叩關12000？11933站穩卡要緊

新台幣匯率強勢，儼然地表最強貨幣，帶動三大法人買盤歸隊，加權指數再墊高，收上 11900 點，以 11909.16 點作收，成交值放大至 2167 億元。多頭熱血續往 12000 點叩關? 11933 先站穩卡要緊。關鍵點位為 11868、11918 與 11970 點。

多頭今日如持續北上，11900 點必須先站穩，兩端哨站為 11918 與 11888 點。闖過 11933 點之後，在往 12000 點射門之前，還有 11970 點必須掃雷，站穩 12000 的檢查哨站為 12017 點。多頭如氣盛還有機會續往 12066、12100 點關卡，甚至往至 12151 挑戰。但如 11868 點未能站穩，多頭並不打算急攻 12000 點，需留意是否續往 11837 與 11800 點回測。11800 點兩端哨站為 11777 與 11813 點，11777 點未能站穩，則須提防往 11744 與 11700 點整數關卡回測。11700 點城池，兩端哨站為 11681 與 11714 點，如棄守，本波攻勢將先降溫。如再棄守 11666 點，需提防獲利下車賣壓加重，恐回測 11644 與 11600 點，11600 點兩端哨站為 11616 與 11588 點。

這波台股的攻勢，是由強勁的新台幣匯率，引動外資等三大法人歸隊。因此今日新台幣匯率的表現，更為關鍵，29.5 元關卡是否能夠突破? 不僅考驗央行，外資熱錢也正緊盯。而今日除了台積電、大立光與鴻海等電子三王的表現，聯發科也將於今日除息，也將有吃重戲份。

外資本波布局，仍以期貨先行，台指期未平倉增至 4.1 萬口，但在現貨部分，除了大買台積電、國泰金與富邦金之外 ，也繼續加碼 VIX 與台灣 50 反 1 等 ETF，外資動作仍耐人尋味。不過今年上半年以來，台股的大贏家為本土法人投信與內資，因此投資人在選股部分，在 7 月份第三季剛開始之際，可留意投信的換股動作。當然 6 月營收創新高的個股與產業，也必然是法人關注名單。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)