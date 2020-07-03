德國6月新車註冊大減4成 全年可能出現30年來新低

柏林大報《每日鏡報》(Der Tagesspiegel) 在報導中引述德國國際汽車製造商協會 (VDIK) 報導，德國 6 月份的新車註冊量出現年減 40%。這個歐洲最大汽車市場，今年可能出現 30 年來的最低水準。

《每日鏡報》在週五的一篇報導中，引述了德國國際汽車製造商協會的高層說法，今年 6 月的新車註冊台數報 22 萬輛 (經季節調整)，較去年同期下滑 40%。

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，為了防疫所實施的封城措施等，已經在德國持續數個月之久。這對已因脫碳潮流還有汽車製造商在廢氣排放作假，而受到打擊的德國汽車業界而言，可以說是雪上加霜。

德國 6 月新車註冊大減 4 成 全年可能出現 30 年來新低 (圖片：AFP)

德國國際汽車製造商協會會長 Reinhard Zirpel 預估，2020 年全年的新車註冊台數將出現年減 20% 至 280 萬輛。這個數字也將是 1989 年推倒柏林圍牆後的最低水準。

Reinhard Zirpel 也提到，這樣的預測數字已經算是樂觀。這是由於截至 6 月底止的累積統計，減少率達 35%。若要讓全年減少率控制在 20% 水準，下半年的車市有必要出現非常強力的恢復。

而在另一方面，由於電動車 (EV) 的需求量增加，上半年的電動車註冊估計增加 90% 至 9 萬輛。而其中有近半數是純電電動車款 (EV)，剩下的則為油電混合動力車款 (HV)。