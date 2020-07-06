日本富士通推8萬員工遠距工作 辦公室規模減半

日本伺服器及 IT 服務的龍頭企業富士通 (Fujitsu，6702-JP) 週一 (6 日) 宣布，在 2022 年度底前，辦公室規模將較目前減少一半。日本國內約 8 萬名的集團員工，基本上都將改變為遠距工作的型態，所有辦公室座位也將採自由座位 (free address) 方式。

伴隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，也因而衍生出了新常態 (new normal)。日本富士通就決定導入全新的工作方式，在原則上要求公司員工們轉變為在家工作。

富士通股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

自從肺炎疫情爆發以來，富士通就鼓勵在日本國內工作的約 8 萬名員工，可在家進行遠距工作。而目前除了工廠之外，該集團也依然努力要將辦公室的上班人數比率控制在 25%，今後在以通勤為前提的工作方式及制度上，也都將有所改變。

具體而言，富士通在日本全國各地將設置核心及衛星辦公室，所有座位採自由座位方式。不設定核心時間的「超級彈性工時制度」，也將推廣到該集團日本國內的所有員工。

另外在公司員工的單身長期出差方面，若是可以藉由遠距工作或出差來解決業務需求，有都將取消這類外派。

從 7 月開始，也停止向公司員工們支付通勤月票的費用。而另一方面，富士通則是在每個月向員工們支付 5 千日圓，作為在家工作的相關環境費用所需。

該集團在日本國內的辦公室面積，要在 2022 年度底 (2023 年 3 月底) 前刪減 50% 規模。設在日本國內的所有固定辦公室，都將陸續縮小規模。