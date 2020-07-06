市場遇亂流 債券投資眉角有哪些

在新冠肺炎疫情及石油重挫雙重打擊下，全球經濟亮起衰退訊號，資金也紛紛轉入債市避險。但如今面臨經濟前景未明，市場又高度震盪，債市也要講求防疫。專家認為，持此環境，債信品質尤為重要，建議做好 3 招挑選高品質債券，才能對抗高波動、穩健收息，發揮資產防禦的功能。

市場變數多 高信評債市吸金

今年以來，新冠肺炎重創全球經濟，雖然在各國積極救市的貨幣與財政政策的簇擁下，股市逐漸收復失地。但新冠疫情的威脅程度尚未減緩，二度擴散疑慮升溫，今年經濟恐將成為 1930 年經濟大蕭條以來，最嚴重的衰退，也因此，投資市場轉趨保守，資金積極湧入較安全的資產。

美銀美林全球基金經理人 5 月調查報告顯示，經理人預估全球企業獲利將大幅衰退，因此，當前以防禦性產業、債券及現金最受到青睞。不僅如此，EPFR 統計也發現，固定收益基金已經從 3、4 月的資金大幅流出，5 月開始轉為淨流入。

由於各國央行積極購債，為債市挹注活力，加上部分券種出現價格錯置現象，債市潛力標的浮現，不過，施羅德投信也提醒，經濟前景仍不明，需慎防短線波動，建議債市下半年佈局必須掌握三觀，一是價值觀：新冠病毒重創全球，今年 3 月下旬各類資產全面遭到拋售而重挫，就連一向被視為資金避風港的債市也無法倖免，產生價格錯置現象，但危機就是投資契機，企業債的價值吸引力因而大幅提升。

以投資等級債為例，利差已擴大至五年來高點，創造企業債未來表現優於政府公債的空間，將持續帶動投資等級債市場的強勁需求，而且一旦景氣回升，未來利差緊縮的資本利得空間可期。此外，根據理柏資訊 (Lipper) 統計，美國聯準會前六次緊急降息後，美國投資級債 3 個月平均報酬率為 2.56％，1 年報酬率甚至高達 7.20％，顯示聯準會緊急降息將有利於投資等級債表現。

二是收息觀：不少人愛買公債及高股息的股票，但這兩項商品的收益率卻是每況愈下，全球政府公債近期殖利率僅 0.4％，股息也是不容樂觀，全球企業大砍股息支出，股息率大降，S&P 500、Euro Stoxx 50 的股息率分別為 2.00％、2.70％。反觀優質企業債的收益率為 2.80％，全球高收益債收益率甚至高達 8.60％，成為低殖利率、低股息雙低時代的不錯選擇。不過公司債涉及違約和降評風險，產業與個別選債能力格外重要。

三是產業觀：公司債涉及不同產業，債信風險也有所不同，例如鎖國、封城效應，全球經濟活動被迫停擺，殃及能源、零售、旅遊觀光等特定產業，其債信風險為之升高。反觀疫情受惠產業，例如民眾在家工作導致對通訊與網路寬頻的需求增加、串流媒體的消費與民生必需品需求亦大增，因此，醫療保健製藥、非循環性消費、通訊娛樂寬頻等與景氣循環低度相關，且具有穩定現金流的防禦性產業，值得布局。

環球債基金做到 3 招 才能真正防疫

債市雖然投資價值浮現，但是債券種類繁多，涉及範圍擴及全球，也因此，講求布局全世界，掌握各類債市機會的環球債券基金，具有穩健報酬及低波動的特性，格外受到投資人喜愛。

根據理柏統計，在台銷售的 36 檔境外環球債券基金表現，過去三個月平均報酬率 1.28%，一年有 6.77%、三年的漲幅更是來到 11.61%。除了報酬表現不錯，波動度也偏低，上述 36 檔環球債券基金過去一年，甚至三年的年化波動度，均維持在 3% 左右，顯見其持續性的表現。

由於未來市場變數多，風險仍存，該如何找到最佳防疫的環球債基金？不妨檢視基金是否有做到這 3 招。一是低波動：要能夠層層專業把關，嚴控下檔風險，降低資產縮水風險。舉例來說，經濟衰退之際，加碼景氣低關聯度的防禦性產業、大幅減碼循環性產業，透過因應景氣循環動態調整債券投資組合的策略，降低市場波動度，提高抗震效果。

二是積極追求報酬：任何環境都能主動出擊，積極尋求息收來源，例如升息環境，可以大幅加碼較高收益率的高收益債，以抵禦升息影響；又如美中貿易戰、新冠疫情蔓延等危機顯現之時，則能優先布局較為穩健的投資等級債，抵禦市場下行風險。

三是全球多元債市佈局：以超廣角配置，將風險分散再分散，並廣納更多投資機會，增加投組的息收來源。例如市場震盪擴大，高息債券被拋售，可以全球探尋收益率較高、價格被低估的穩健型債券，如各國的房地產債券、電信債券、高級主順位優行金融債等等，從而提高投組的收益率。

環球債券基金資優生 挑債眼光精準

綜觀目前 36 檔境外環球債券基金中，有四檔基金在近三個月、也就是市場震盪情況下的年化夏普值皆超過了 4。其中，施羅德環球收息債券基金為夏普值最高，是該類基金中的資優生，也成為不少投資人防疫資產首選。

尤其目前正值經濟前景低迷、超低利率的環境，市場又高度震盪，該檔基金以符合三觀的高品質投資等級債做為投資首選，著重收益率及價值吸引力的高品質企業債，並將景氣循環低關聯度的產業納入投資組合，例如醫療保健製藥、非循環消費、通訊娛樂等，在衰退陰霾下仍表現強勁的高防禦性產業，為投資人打造具備三觀的長期核心收息配置。所以，在此波修正下，和同類型基金相比，該檔基金修正幅度相對低，而且成立三年以來，規模成長快速，累積報酬率也居同類型基金之冠。

由於該檔基金採取多元分散及高品質的策略布局，長期表現穩健，報酬率可以媲美全球股市，波動度卻僅有股市的 1/3、略高於公債，因此，值此公債殖利率與股息率不斷下探的環境之下，可以成為側重穩健型投資者，短中長期的核心資產配置。