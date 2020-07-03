澳洲5月零售業營收現歷史漲幅 景氣恢復可望早於預期

澳洲統計局 (ABS) 週五 (3 日) 的報告結果顯示，該國 5 月份的零售業營收，報月增 16.9%(經季節調整)。這樣的結果也讓前月所創下的史上最大降幅瞬間翻轉，在當月創下升幅的歷史新高。

澳洲零售業營收走勢圖 (圖片來源：ABS)

之所以會出現這樣的現象，主要是由於澳洲政府為了新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所實施的封城等防疫措施，在作法上趨於大幅和緩，也使得零售業表現出現明顯改善。

澳洲零售業營收的迅速恢復，也讓今年第 2 季的消費支出表現，可能不會出現當初所預估的大幅滑落。而這樣的情況，也讓事隔 30 年後陷入景氣衰退的澳洲經濟，很有希望在恢復的步調上早於預期。

澳洲的零售業營收，較去年同月增加逾 5% 至 289.7 億澳元。這也與澳洲政府在 5 月時，於封城措施方面趨於和緩有關。

從個別項目來看，服飾、鞋子、飾品較前月大增 129.2%，咖啡店、餐廳、外帶用餐服務也迅速增加 30.3%。

而在另一方面，根據澳洲聯邦汽車工業聯合會 (FCAI) 所公布的最新數據，該國 6 月新車的銷售台數報年減 6.4%，這也是新冠肺炎疫情爆發後的最小減幅。先前在 3 至 5 月的時候，出現了 2 位數百分比的減少。

澳洲央行 (RBA) 在 8 月公布金融政策報告書的季報之前，是否會在 7 日所召開的例行理事會上對景氣展望作出上修，也是經濟學家們的目光矚目之處。