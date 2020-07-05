電信商開台下一步鎖定邊緣運算 結合台廠打國際盃

電信三雄啟動 5G 網路服務，初期除了率先搶攻消費者市場外，隨著企業專網普及率增加，電信商看準邊緣運算商機，加上台灣具有完備的 5G 試驗場域，電信商可望積極與台廠合作布局，有機會進軍國際市場。

遠傳 (4904-TW) 執行副總曾詩淵指出，中國、美國腹地大，要將主要城市完全覆蓋 5G 網路，至少需要 5 年時間，而台灣區域小，產業鏈健全，十公里以內硬體、軟體、IC、網路都相當完備，是 5G 最佳試驗場域。

曾詩淵認為，5G 特色除高頻寬、低延遲、大連結外，與 4G 最大差別在於邊緣運算，邊緣運算如同一台服務器電腦，進入 5G 時代，全球都在推行企業專網，企業的數據資料不再傳輸至公網，而是在廠內即可進行大數據分析，凸顯出邊緣運算對電信商推行企業專網的重要性。

此外，新冠肺炎疫情爆發導致全球經濟放緩，5G 推行速度也遞延，台灣疫情控管得宜，持續推進 5G 進程，業界分析，台廠許多業者積極開發邊緣運算與 5G 小基站，且電信商在推動企業專網過程中，成本也是考量因素之一，若能在近年內掌握時機，有望搶攻國際商機。

遠傳目前就與廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、華碩 (2357-TW)、宏達電 (2498-TW)、Google 進行策略合作，其中 Google 也將利用遠傳的 5G 試驗場域進行相關應用測試，遠傳也對電子產業發展，非常樂觀。

中華電 (2412-TW) 同樣將 5G 企業專網視為 5G 發展重要方向，且已接觸標竿型大客戶，領域涵蓋半導體、石化業、紡織業等，而應用服務則包括智慧農業、無人機、無人巡檢系統、低延遲直播等，目前企業客戶營收比重約 1 成，未來上看 7 成。