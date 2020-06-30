〈中華電5G開台〉5G用戶數首年目標100萬戶 三年拚上看500萬戶

中華電 (2412-TW) 今 (30) 日公布 5G 資費，董事長謝繼茂表示，台灣 5G 資費相比其他國家便宜，但要像 4G 資費一樣親民還需要一段時間，中華電力拚第 1 年 5G 用戶 100 萬戶目標，預估 3 年內滲透率 50%，以中華電目前 1000 萬用戶來看，未來 3 年用戶數上看 500 萬戶，也就是成長 4 倍。

中華電 5G 資費方案最低只要 599 元、最高 2699 元，並分 8 個級距，對於未來是否有降價空間，謝繼茂回應，初期業者喊出不希望有吃到飽方案，但台灣消費者對吃到飽方案仍有一定需求，且 5G 資費與國際市場相比較便宜，只不過價格是市場機制，若要與 4G 一樣便宜，可能還需要時間。

謝繼茂認為，5G 資費親民，預期可吸引民眾升級，加上 499 方案合約陸續到期，用戶可不解約升級，預期 5G 開台一年內，用戶數可達 100 萬戶。

中華電 2014 年推 4G 服務，當時最低吃到飽資費 1399 元，經歷兩年後，資費降至千元以下，直到 2018 年 499 元低資費方案問世，謝繼茂表示，5G 吃到飽最低門檻同樣是 1399 元，期待至少可以支撐 2 年時間，不過坦言仍需觀察市場競爭狀況。

遠東集團董事長徐旭東今日在股東會上也被問到資費問題，他表示，詳情還要跟內部討論，但會跟著帶頭的人 (指中華電) 走，細節將在 7 月 3 日開台時對外公布；面對同業價格壓力，謝繼茂對此表示，內部有推算，會依據市場機制進行動態調整。