大立光6月營收41.36億元 月增約7% Q2寫近5季新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2020年7月5號11點19分

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 6 月營收為 41.36 億元，呈現月增及年增表現，估 7 月營收將與 6 月持平；第 2 季營收為 126.85 億元，寫近 5 季以來新低。證券分析師黃漢成指出，以大立光的營收模式分析，第 2 季將為今年營收谷底。

大立光 6 月營收為 41.36 億元，月增 6.99%、年增 1.48%；第 2 季營收為 126.85 億元，季減 3.97%，年減 9.91%；累計上半年營收 258.65 億元，年增 8.2%。大立光今年第 2 季所獲新開發機型訂單，較去年同期減少，此營運不利情況仍未扭轉，7 月營收估將與 6 月持平。

大立光 6 月出貨產品結構以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他產品占比在 10-20% 。

證券分析師黃漢成指出，大立光 6 月營收維持 40 億元以上水準，在已知第 2 季營收下滑情況下，加上新台幣近期強勢升值，較難預估第 2 季大立光獲利表現，但可視為是今年營運谷底。隨著第 3 季進入市場需求旺季，包括大立光主要客戶之一、蘋果的新旗艦機鏡頭拉貨力道，及今年新手機多採用多鏡頭所挹注的動能，將成市場下半年關注焦點。

大立光將在 7 月 9 日召開法說會，由執行長林恩平主持，除公布第 2 季財報，並將說明第 3 季展望外，由於全球受新冠肺炎疫情影響，智慧型手機市場需求疲弱，法人將關注蘋果下半年新機下單力道，高階鏡頭出貨回升與否，及第 3 季營收動能強度等。

大立光第 1 季營收 132.1 億元，季減 28.02%，年增 34.52%，由於營業規模減少，毛利率 69.8%，季減 1.25 個百分點，年增 5.63 個百分點；稅後純益 67.2 億元，季減 17%，年增 33%，每股純益 50.1 元，寫下歷年最旺的淡季紀錄。但今年第 2 季出現單季營收衰退，創 5 季以來新低。