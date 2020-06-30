〈中華電5G開台〉3年將建逾上萬個基地台 網速一定優於同業

中華電 (2412-TW) 今 (30) 日舉行 5G 啟用典禮，董事長謝繼茂宣布，5G 正式啟用，除持續拓展「廣結盟」策略，並已在全台建設 2000 座基地台，涵蓋全台 22 縣市及重要交通樞紐，預計 3 年基地台將超過 1 萬座，且速度一定優於同業。

中華電 5G 啟用典禮，總統蔡英文、交通部長林佳龍、NCC 主委陳耀祥及國發會主委龔明鑫、經濟部次長林全能及文化部次長李連權等都親臨現場，共同見證國內 5G 服務正式啟用。

中華電已完成 2000 座 5G 基地台建置，全台 22 個縣市皆有 5G 網路，並涵蓋全台重要商圈、科學園區、近 50 所大學、室內人潮聚集點及交通樞紐，其中交通樞紐包括高鐵、台鐵、捷運、機場等；中華電預計，今年底將完成建置 4000 座基地台，3 年則將超過 1 萬座。

謝繼茂表示，中華電為國內電信龍頭，5G 率先啟用對產業及消費者意義重大，而 5G 創新應用與技術發展，則需藉與國內外產業結盟，才能建構完整上下游生態鏈。

中華電持續拓展「廣結盟」策略，透過 AR、VR、AI、AIoT、大數據及雲端等創新技術，結合 5G 高速率、低延遲及大連結的特性，發展 7 大類、13 項垂直領域應用，包括企業專網、AR 企業應用、智慧交通、智慧救護 / 遠距照護、智慧巡檢、智慧三表、智慧影音串流應用。

蔡英文指出，台灣走向新的里程碑，並與美國、日本、韓國一同進入 5G 時代，政府也在 4 年投入 200 億元資金，進行法規鬆綁、健全產業生態系發展等，5G 具備的三大特性，不只可以隨時通話、上網，還有物連網應用服務，還有高頻寬、低延遲等優勢，對自駕車、智慧醫療、智慧城市及救災方式等都有很大幫助。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電有最大頻寬、最多的基地台，預期網路速度一定會優於同業。