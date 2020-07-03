〈夏普5G新機登台〉收購美華泰才一天廠商詢問合作激增 未來拓展跨境電商平台

鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普會長戴正吳表示，收購美妝連鎖通路品牌美華泰 MIRADA 消息一出，很快就收到很多實體店、虛擬店的合作詢問，未來規劃以打群架的方式，將自有電商平台可購樂 (COCORO Life) 打造成跨境電商。

戴正吳透露，早在鴻海時、還沒有併購夏普前，就已對電商開始做很多研究，近年開始規劃，因此也併購鴻海旗下中國、台灣富連網業務，並成立可購樂，並朝日本、歐洲等地推動。

戴正吳進一步指出，併購美華泰是自己主導，當時看到美華泰要收掉，覺得一個長期的品牌就這樣關掉太可惜，且有 100 多萬個會員，加上夏普本身也有美容家電產品，因此決定收購。

目前可購樂成立以來目前在日本有 350 萬的會員，戴正吳指出，日本疫情爆發後，夏普投入支援製造口罩的行列，品質也獲得日本民眾喜愛，每周大概有 850 萬人，在可購樂平台登記要抽口罩，這都是潛在會員、準會員。

台灣方面，戴正吳表示，6 月在美華泰尚未加入前，只有 30 萬人的會員，但銷售成績已超過以往，至於中國，目前只有 353 萬個，會持續加強推動力道，東南亞也會同步開拓市場，未來也規劃將會員資格全球化，同時跟合作的店家夥伴，共同規劃打造跨境平台。