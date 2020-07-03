〈紐約匯市〉美疫情惡化 佛州單日新增病例破萬人 避險美元走強

美國新冠疫情惡化，市場擔憂疫情會因此抹去夏季的就業增長，經濟復甦前景黯淡，投資人紛紛奔向避險天堂，週四 (2 日) 美元小漲。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週四 (2 日) 上漲 0.05%，報 97.205，儘管週四上漲，美元指數仍是連續第二週下跌，美元兌日圓上漲 0.1%，至 107.53 日圓。

週三美元下跌主要是因為風險偏好增加。數據顯示美國 6 月份就業市場回溫速度比市場預期要快，6 月「小非農」ADP《就業報告》顯示民間企業就業人數增加 236.9 萬人。但這樂觀情緒被美國激增的新冠病例削弱。

據路透社統計，週四佛羅里達州就通報超過 1 萬起確診病例，改寫上週寫下的單日新高，創下疫情爆發以來最大日增幅。一天前，由於許多州企業逐漸恢復營業，導致美國週三新增病例逼近 5 萬人，是過去 7 日紀錄以來第四次攀升的感染人數。

佛州單日新增病例走勢 (圖片: CNBC)

華盛頓 Tempus Inc. 分析師 Juan Perez 說，美元的表現將取決於美國與 COVID-19 疫情的應對。「而目前看來，美國正處於劣勢，因為該國情況遠底全球其他地區要嚴重得多。」

美國疾病預防控制中心 (CDC) 週四通報約 268 萬例新冠確診病例，此前增加 54357 例，死亡人數上升 725 人，達到 128024 人。

在早盤交易中，美元兌歐元跌至盤中低點，兌換主要貨幣也保持跌勢，勞工部最新數據顯示，美國 6 月非農就業人數新增 480 萬人，優於市場預期的 300 萬人，創下自 1939 年紀錄以來最高水平。

失業率從 5 月份的 13.3% 降至上個月的 11.1%，經濟學家預計該數字將降至 12.4%。削弱了美元作為避風港的吸引力。此前 5 月份非農就業報告人數反彈 269.9 萬。

OANDA 駐紐約分析師 Edward Moya 表示：「一切似乎都在朝著正確的方向前進。目前市場對經濟回彈的預期很高。」

不過 Rosenberg Research 經濟學家 Dave Rosenberg 表示，6 月非農就業調查是在 6 月份的一週內進行的，當時許多州政府都已宣布重啟經濟，即便員工在調查那一週只工作 1 小時，也算是「就業」。

他補充，「我們知道自那時以來，新冠疫情已逐漸升溫，目前約有 40 州被迫暫停或終止經濟重啟計畫，因此市場應該要再關注 7 月份的就業報告。」

美元指數在午盤交易中，一度上漲 0.1%，至 97.269 美元。

儘管美元近期表現疲軟，但美元匯率仍從 3 月初觸及的 2020 年低點 94.6，上漲約 2.5%。路透社調查顯示，由於全球需求疲軟，美元將在未來 12 個月內走軟。

歐元兌美元下跌 0.1%，至 1.1235 美元。英鎊兌美元匯價在支撐位 1.22 附近反彈，並有望進一步上漲。英鎊長期前景看漲。

交易商關注歐元能否收於 1.13 美元上方，OANDA 分析師 Edward Moya 認為這是有可能的，因為市場相信美元將大幅貶值，投資人仍樂觀地認為，風險資產將會發揚光大，因為聯準會 (Fed) 將繼續維持寬鬆政策。

盤中美元匯率震盪，因為有消息傳出，德國生物技術公司 BioNTech 和美國製藥巨頭輝瑞公司研製的 COVID-19 疫苗，在初期人體臨床試驗中發揮出藥效。

匯市將於 7 月 4 日美國獨立日假期休市。

截至週五 (3 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 97.203。+0.05%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1240 美元。-0.09%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2466 美元。-0.04%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6925 美元。+0.17%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3573 加幣。-0.08%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.53 日圓。+0.10%