AAL警告：受疫情衝擊 空服員數量較需求多出8000人

疫情在全球肆虐，導致航班受到限制，使航空業遭受需求減少的打擊。美國航空 (AAL-US) 於 3 月開始逐步暫停幾乎所有的長途國際航班。如今，美國航空警告表示，目前的空服人員過多，較需求多出了 8000 人，為抵禦疫情對公司造成的打擊，考慮通過鼓勵提前退休和自願離職等方式來減少公司人力。

美國航空飛行服務副總裁 Jill Surdek 在給員工的信中表示，該公司將會縮減國際和洲際機組人員的數量到聯邦航空總署 (FAA) 所要求的最低限度、再加上一名空服員，預期從 2020 年 10 月 1 日開始生效，屆時政府對航空業的薪資援助將到期。

Surdek 表示：「雖然我們希望客戶在未來幾個月內能重返飛航，但事實就是，新冠肺炎疫情已經改變了航空業未來的業務樣貌。」

另外，美國航空曾表示，預計到 2021 年夏季的國際長途航班運量將較 2019 年下跌 25%，因為國際市場業務大幅減少。

美國航空營收長 Vasu Raja 表示，疫情迫使該公司重新評估飛航網路，明年的國際飛航網路有可能將大幅縮小。

根據美國運輸部的數據顯示，今年 4 月份，美國航空公司僅運送了 280 萬名國內旅客和 13.2 萬名國際旅客，創下自 1974 年政府首次開始收集月度數據以來的最低水平。相較之下，2019 年 4 月美國航空旅客總載客量為 7610 萬人次。由於美國對來自海外的許多遊客實施航班限制，國際旅客載客量暴跌了 99%。

儘管美國聯邦政府對航空業的紓困法案禁止企業裁員、非自願性休假或削減員工工資，但是航空業高管們直言，一旦禁令於 10 月 1 日解除，難以避免航空公司的大規模裁員。金融服務公司 Cowen 的航空分析師 Helane Becker 在一份報告中表示：「最終，我們可能會在美國航空業中失去 95,000 至 105,000 個工作機會。」