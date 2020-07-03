〈台股盤前〉資金派對助攻盤勢欲小不易 目標站穩11800點力拚周線收紅

台股靠資金派對助攻，盤面在汽車、生技、傳產輪番拉抬下推升指數一路挺進 11800 點關卡，在熱錢大浪尚未退潮前，大盤行情欲小不易，預估今 (3) 日周線收紅機率極高，但要留意盤勢呈現價量背離、外資買超力道縮手，需慎防高檔反轉拉回。

新台幣 7 月依舊升勢驚人，盤中匯率一度勁揚逾 1 角，新台幣兌美元匯價從開盤的 29.6 元一路強彈，盤中一度升至 29.4 元，在熱錢助陣下儘管時值台股除權息旺季，但仍無損台股氣勢，包括上市大型股與上櫃中小型股均同步翻揚。

觀察盤面走勢，其中生技股挾生技展題材優勢持續受多頭青睞，但因先段漲勢過高，部分個股面臨資金調節賣壓，漲幅略有收斂；隨著國外經濟活動陸續解封，吸引資金重回電子、汽車等傳產族群懷抱。

儘管台股有資金行情支撐，但要留意的是，目前國際政經情勢仍不甚穩定，包括香港國安法上路是否進一步衝擊美中關係，以及中印邊界衝突，加上新冠肺炎有死灰復燃跡象，這些都將左右台股盤勢。

法人指出，台股一路衝破前波高點 11771 點，代表前段高檔賣壓已陸續解除，但要注意的是，台股目前呈現價量背離，指數攻高但市場追價意願不高，須留意國際政經一有風吹草動，恐成外資獲利了結藉口。

