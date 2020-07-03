〈台股盤中〉股匯雙漲 台積電、IC設計領軍挑戰11900點

美國非農就業人數優市場預期，帶動美股四大指數收紅，亞股也同步走揚，台股今 (3) 日股匯雙漲，在指標股台積電、IC 設計族群助攻下，開盤隨即大漲百點，指數一度突破 11900 點，續勢挑戰前高，預估成交量放大至 2400 億元。

觀察權值三王表現，台積電領軍大漲近 2%，最高站上 330.5 元，重回近四個月新高，股王大立光同樣漲近 1%，鴻海則受中印緊張加劇消息衝擊，相對大盤弱勢，跌幅皆近 1%。

高價股表現強勁，股后矽力 - KY 盤中一度站上 2000 元大關，成 IC 設計族群中首檔站上 2000 元大關個股，祥碩也大漲半根停板，股價創歷史新高，信驊也有 4% 漲幅，皆創下波段新高。

盤面上 IC 設計族群最為強勢，除高價股外，創意亮燈漲停，聯詠、敦泰、智原、威盛、瑞昱、愛普、聯發科等表現皆不俗，另外，防疫概念股中，杏輝、美德醫 - DR 攻上漲停，敏成、中天、合一也續楊。

另一方面，光通訊族群中，華星光、光環大漲逾 8%，統新、光聖、聯亞、聯鈞等表現也不俗，從類股分析，今盤上僅汽車、橡膠、貿易百貨、電器電纜等類股在盤下震盪。

在美股非農報喜激勵下，亞股全面走揚，其中韓股、上証指數漲幅皆超過 1%，台幣持續在資金帶動下，早盤再度飆升超過 1.3 角，再度升破 29.5 元。

法人指出，台股在資金行情支撐下，指數可望挑戰年初高點，上攻 12000 點大關，但國際政經情勢仍不穩定，包括香港國安法上路對美中關係影響、中印邊界衝突、疫情狀況等，都可能影響台股後續走勢。