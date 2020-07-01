〈台股盤後〉資金推波助瀾多頭行情 站穩11700點挑戰前高

資金行情持續對亞股推波助瀾，今 (1) 日除了日股回跌，多數亞股維持偏強走勢，台股指數一度大漲近百點至 11736 點，終場漲幅略收斂，收漲 82.18 點，以 11703.42 點作收，仍站穩 11700 點關卡上，成交值 1920.74 億元，即將挑戰前高 11771 點。

從 50 大權值股來看，僅 10 檔左右的個股處在平盤或遭壓在盤下，多數走強，其中緯穎大漲近半根停板，可成和豐泰漲逾 3%，大立光漲近 3%，台積電、亞泥、上海商銀、國泰金、兆豐金、台達電、台灣大、研華、遠傳、聯電、遠東新和光寶科等均漲超過 1%。

觀察各細族群，太陽能族群低檔落後補漲表現熱絡，新晶投控漲停，碩禾和聯合再生漲半根停板，茂迪和元晶 3-4% 左右，國碩和達能漲 1%。

光學鏡頭廠表現也相當強勢，今國光強彈半根停板，玉晶光大漲 4.5%，佳凌漲近 4%，大立光和先進光漲逾 2%，亞光和新鉅科漲 1%。

在 5G 開台的話題下，華星光飆漲 7%，眾達 - KY 和前鼎漲 3-4% 上下，光環漲逾 2%。

而 DRAM 相關個股表現不弱，鈺創漲停，晶豪科漲 2%，華邦電和南亞科穩在盤上。

軟板族群聯袂受到多頭追捧，同泰續漲停，台郡、臻鼎 - KY 漲 3%，新揚科漲逾 2%，達邁、毅嘉和嘉聯益漲 1%。

不過，觀光股漲多回檔，夏都、高野均跌超過半根停板，國賓、遠雄來跌 2%，老爺知和華園跌逾 1%。

元大投顧指出，儘管近期成交值陸續放大，多頭上攻企圖心不弱，不過 6 月 11 日形成的大黑 K 棒高點 11771 點，至今仍未克服，若無法跨越， 技術面將轉為區間整理，預料 6 月的資金行情後，7 月行情將由基本面主導，以反映 6 月營收和第二季財報陸續公布的數據為主。

國泰證期研究部也表示，接下來將陸續反映第二季財報，若無更大資金行情推升，財報優劣勢將左右 7 月指數變化。

就技術面來看，國泰證期進一步說明，均線再度轉為上揚，日 KD 指標開口也略為擴大，目前中期多方架構仍未遭破壞，短線資金若能再度回溫，指數仍有走高的機會。