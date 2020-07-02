【日盛投顧】指數創波段高點

◆盤勢分析

1. 台股站上 5 日線 (11，666 點)、10 日線 (11，615 點)、月線 (11，555 點)，盤中漲幅擴大，資金浪潮推升下，指數最終上揚 101.72 點，漲幅 0.87%，收在 11，805.14 點，成交金額為 1，889.94 億元。三大法人合計買超 29.8 億元，外資買超 28.58 億元、投信賣超 4.71 億元、自營商買超 5.93 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮的驚驚漲走勢，後勢仍需量價得宜方對盤勢有利。

(2)、均線：支撐為月線 (約 11，555 點) 附近，壓力為 12，000 點附近。

(3)、技術指標：KD 向上，持續偏多格局，惟 K 值大於 80，留意漲多回檔的可能。

3. 櫃買指數漲幅 1.76%，收在 165.15 點。支撐為 10 日線 (約 160 點) 附近，壓力為 170 點附近，KD 交叉向上，偏多格局，惟 K 值大於 80，留意漲多回檔的可能。

4. 觀盤重點：指數均線多頭排列，並且創波段高點，雖有漲多回檔的可能性，但仍是多頭格局不變，操作上可逢拉回進行布局，台股月線未跌破前，仍可偏多看待，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、生技、高殖利率等。

車用、生技、PCB、設備、光通訊等強勢

1. 車用：台灣 6 月車市反彈，以及特斯拉持續創高帶動下，車用相關個股如 2207 和泰車、4551 智伸科、2231 為升、1536 和大、2228 劍麟等股價收紅。

2. 生技：二次疫情疑慮仍存，檢測相關需求上升，生技類股持續強勢，相關個股如 4128 中天、4142 國光生、4133 亞諾法、1760 寶齡富錦、4743 合一等走勢凌厲。

3.PCB：產業可望受惠 5G/AI/HPC / 智慧裝置等需求提升，貢獻未來營運表現，相關個股如 6213 聯茂、6274 台燿、2383 台光電、8046 南電、3037 欣興、4927 泰鼎 - KY、6269 台郡等。

4. 設備：受惠中美貿易戰，擴大對非美系設備的採購，加上科技大廠維持資本支出及擴充產能需求增加，相關個股如 3131 弘塑、6196 帆宣、6223 旺矽、6532 瑞耘、3413 京鼎等可望挹注營運。