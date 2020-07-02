美國農業部錯估種植面積 玉米期貨連兩日共漲8%

美國農民今年春季播種的玉米，比政府估計的少了近 500 萬英畝，為 37 年來最大的誤差。受消息面影響，芝加哥玉米期貨在過去兩個交易日中大漲 8%。

週三 (1 日) 交易的 9 月玉米期貨合約，收於每蒲式耳 3.50 美元，較前一個交易日上漲 9 美分，價格也寫下 3 月底以來新高。

(圖表取自 Zero Hedge)

美國農業部 (USDA) 週二的農作物報告顯示，美國農民上半年種植了 9200 萬英畝的玉米，這與預期相差甚遠，比美國農業部 3 月份預測的 9700 萬英畝，還低了 500 萬英畝。

這也是自 1983 年以來 3 月至 6 月玉米種植面積報告後，美國政府估計失誤最大的一次。

StoneX 首席商品經濟學家 Arlan Suderman 表示，美國農業部的報告表明，農民「正在收緊財務，今年的作物種植比平常更為保守」。

受到疫情影響， 玉米的需求下滑，農民種植意願下降。在此影響下，棉花播種面積也減少 11.1%，黃豆的播種面積也低於市場預期，因美中貿易緊張局勢，輸往中國的出口不確定性大增。

大宗商品分析師 Karen Braun 在報告中指出，所有作物的種植面積都降低，人們想知道這些土地發生了什麼，以及他們重新分配了哪些作物—但實情是，這些土地根本沒有播種。

美國農業部指出，由於疫情打擊需求，今年玉米庫存的估計數將高於平均水準。

不過，分析師如今對農業部分析多所質疑。大宗商品研究公司 Allendale 報告指出，由於 USDA 的報告不合時宜，交易員將專注於天氣預報和中國對下一個方向的需求。報告稱，7 月有望比平時更溫暖，但限制月份有限，但 7 月的乾燥，將為整個夏季的剩餘時間，定下作物生長的基調。