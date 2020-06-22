南韓6月前20天出口年減7.5% 較5月跌勢減緩

南韓海關週一 (22 日) 公布數據，受疫情影響，今年 6 月的前 20 天出口較去年同期下降 7.5%，至 250 億美元，儘管不改下滑趨勢，但相較 5 月的年減 12.0%，跌幅已在減緩。

以日均出口計算，由於工作日數較去年增加 1.5 天，日均出口額為年減 16.2%。

數據發布之際，人們仍擔心全球疫情的打擊，正削弱南韓的出口經濟。愈來愈多國家採取封鎖，也造成全球生產停滯與貿易量下滑。

在南韓出口的關鍵產品部分，半導體出口成長 2.6%，但汽車出口受嚴重打擊，年度幅度達 36.7%。

出口表現最好的項目，分別是船舶、無線通信設備、半導體，較去年同期分別增加 35.5%、10.9% 和 2.6%，表現最差的，除了乘用車之外，石油製品及家電年減幅度分別達 10.9% 和 2.6%。

依國家畫分，出口至中國大陸 (14.5%) 和新加坡 (16.7%) 增加，輸往美國 (-10%)、歐盟 (-13.9%)、越南 (-8%)、日本 (-16%) 和中東地區 (-19%) 均減少。

在進口部分，6 月前 20 天的進口額為 245 億美元，年減 12%。整體來看，今年到目前為止，南韓的出口和進口分別年減 10.9% 和 8.9%。