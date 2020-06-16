疫情打亂全球電視市場 Q2陸廠出貨量大勝南韓

據一份最新研究報告顯示，受全球疫情影響，美國及歐洲電視市場需求不振，從而打亂市場格局，中國製造商的市占率預計將超越南韓，並打擊大廠三星電子及 LG 電子的營收。

據研調機構 Omdia(原 IHS Markit) 週二 (16 日) 發布預測，今年 4-6 月全球電視出貨量預計為 3861 萬台，較前一季下降 17%，與去年同期相比，則減少 19% 以上。

報告指出，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，美國和歐洲等主要市場的工廠停工，以及商店關門，影響了全球電視銷售。

以外銷為主的南韓電視主要廠商三星及 LG，也因此遭遇重擊。Omdia 數據顯示，南韓電視製造商出貨量第 2 季為 1277 萬台，較前一季大減 400 萬台，減幅 23.8%。以此計算，南韓占全球第 2 季的市占，也將由 36.1% 跌至 33.1%，下滑 3 個百分點。

相較之下，中國製造商第 2 季出貨預計為 1514 萬台，與前一季持平，但市占將升至 39.2%。這將使中國在電視產業的市占，領先南韓達 6.1 個百分點，創下自 2018 年第 3 季以來最大，當時為 5.7 個百分點。

過去 2 年，中韓在電視出貨的市占互有領先，但差距約在 1-3 個百分點。

《韓聯社》引述未具名廠商表示，南韓主要市場在美歐，這兩大市場均受疫情的嚴重影響，但中國以內需為主，而第 2 季中國的復甦速度較快，因此受挫程度不大。

Omdia 數據顯示，依顯示面板來看，第 2 季 LCD 電視的出貨量預計年減 19.2%，但 OLED 電視仍處成長期，預計出貨年增 16.4%，代表高端電視受疫情的影響較小。