善用兩大訣竅挑選標的 低利率時代也能拉高投資收益

疫情打亂金融市場秩序，對投資人而言追求高報酬收益難度也隨之提高，投信建議，挑選投資標的可鎖定「信評佳的一流企業」且平衡配置股債部位，才有機會拉高投資收益率。

在全球央行輪流量化寬鬆下，帶動多數資產在第 2 季展開反彈，但由於經濟成長率與市場利率仍低，導致投資收益也跟著縮水，安聯投信建議，隨著疫情趨緩、經濟活動陸續解封，投資人可鎖定信評好的一流企業進行布局。

安聯特別收益多重資產基金經理人林素萍指出，目前全球債券規模已突破 12 兆美元，但受負利率環境影響，導致全球總合債券利率跌破 1%、只剩 0.95%，對於依賴債券基金配息提供「被動收入」的投資人，要拉高收益報酬率難度不小。

林素萍表示，當全球主要央行相繼祭出 QE 下，預估今年央行資產購買量可能衝上 10 兆美元，建議投資人可從更多元類型的資產中尋找收益機會，但追求收益也要兼顧風險考量，建議可從挑選優質企業切入，避免重押單一資產以多元方式分散風險。

林素萍說明，篩選「信用品質較高」的公司所發行股債，可在企業不同的資本結構中，發掘相對有利的收益；舉例來說，當投資市場處於貨幣政策寬鬆、經濟成長穩健期，銀行保險等金融機構，或是重要工業、製造業，預期有機會配發較為穩定的債息或股息。

儘管目前市場處於低利率水位，而聯準會區間利率 0% 到 0.25% 可能一路維持盜 2022 年底，並下修經濟成長率、通膨及上調失業率，但預估 2021 年、2022 年美國經濟 (GDP)，可望揮別 2020 年全年衰退 6.5% 的陰霾，預估 2021 年成長率可望反彈至 5%，2022 年也有 3.5%。

林素萍認為，隨著經濟復甦，資金也將迎接報復性反彈，從公債，逐漸流向高品質、優質企業所發行的證券，投資人可逢低進場布局。