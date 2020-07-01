日本上月新車銷量創歷年6月新低 大減23%

日本 6 月的新車銷量 (包含排氣量 660cc 以下的 K-Car) 創下當月份的歷史新低紀錄。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，不僅車商們難以從消費者手中取得新車訂單，零件調度的延遲及汽車生產的暫時停工，也都拉長了新車交期。

日本汽車經銷商協會 (Japan Automobile Dealers Association，JADA) 還有日本小型車輛協會 (Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association)，在週三 (1 日) 公布最新統計數據。在加總兩協會的數字後，得知日本今年 6 月的新車銷售，年減約 23% 至 34 萬 7371 輛，連續 9 個月出現衰退。

今年日本 6 月份的新車銷售表現，不僅遜於過去 311 大地震發生後的 2011 年 6 月 (35 萬 1826 輛)，更創下 6 月份的歷史新低紀錄。

以排氣量區分來看，超過 660cc 的一般車輛在 6 月賣出 21 萬 4857 輛新車 (年減 26%)。數量低於過去 311 大地震發生後的 2011 年 6 月 (22 萬 5024 輛)，同時也創下 6 月份的新低紀錄。

從日本主要車廠的銷量表現來看，豐田汽車 (7203-JP)(不含集團旗下的高級車品牌 LEXUS) 年減 22.7%、本田 (7267-JP) 年減 30.4%、日產 (7201-JP) 年減 35.7%。

排氣量低於 660cc 的 K-Car 方面，同月新車銷量年減 17.3% 至 13 萬 2514 輛。自從現行規定在 1998 年 10 月上路後，若單以 6 月份的銷量表現來看，也僅次於 311 大地震發生後的 2011 年 6 月 (12 萬 6802 輛)。

不過與前 (5) 月的銷量表現 (年減 52.7%) 相比，在減少幅度等方面已經出現改善。日本小型車輛協會指出，由於車輛生產已於 6 月時重啟，剩餘訂單也正逐漸的消化當中；還有隨著日本解除緊急狀態，顧客到營業所看車的情形也正逐漸回溫。

但未來是否會有第二波的肺炎疫情來襲，也令人感到憂心。日本各家車廠在這個夏天之後，恐怕也得面臨嚴苛的銷售情況。