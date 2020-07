Beyond Meat攜手阿里巴巴 登陸中國超市

無畏日前勁敵 Impossible Foods 宣布其產品可供應全美餐廳,Beyond Meat 再深耕中國版圖!

以植物為原料的人造肉公司 Beyond Meat (BYND-US) 週二宣布已與阿里巴巴 (BABA-US) 達成協議,將在阿里巴巴在中國的零售店出售自家的植物肉「Beyond Burgers」。

本週末起消費者將可在上海 50 家盒馬鮮生 (Freshippo) 連鎖超市購買到 Beyond Meat 的植物漢堡肉,這將是 Beyond Meat 產品首次進軍中國超市,接著 9 月之前也將供貨給北京和杭州的 48 家盒馬鮮生。盒馬鮮生的行動 app 也可下單購買 Beyond Meat 的植物漢堡肉。

今年 4 月 Beyond Meat 首次登陸中國,供貨給當地星巴克 (SBUX-US)、百勝中國的 KFC、Taco Bell 和 Pizza Hut 等。

Beyond Meat 近期已宣布與中國進口食品分銷商 Sinodis 簽訂分銷協議,透過 Sinodis 旗下 4500 多家批發商擴大市場影響力,股價應聲飆漲。

週二 Beyond Meat 上漲 1.9% 至 133.98 美元,今年迄今漲幅達 79%,遠優於同期大盤表現。