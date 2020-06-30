Beyond Meat接招！Impossible Foods無肉香腸已可供應全美餐廳

美國人造肉生產商 Impossible Foods 週一 (29 日) 宣布，旗下產品無肉香腸將供應全美餐廳。

Impossible 公司今年 1 月推出「無肉香腸」，為該公司推出「素漢堡（Impossible Burger)」系列以來第一個產品，先前已供應餐飲品牌國際 (QSR-US) 旗下的漢堡王和星巴克美國門市使用，現在其他連鎖餐餐廳或獨立餐館都可以上菜了。

Impossible 的競爭對手 Beyond Meat (BYND-US) 已在雜貨店和餐廳 (如：Dunkin’s) 販售自家無肉香腸，其他食品公司如家樂氏 (Kellogg) 也推出自家替代肉的香腸製品。

新冠病毒大流行，意外加速消費者改用植物肉品的習慣。根據尼爾森（Nielsen）的數據，截至 6 月 20 日以來的 16 週，鮮肉替代品的零售銷售額較去年同期飆漲 218%。

美國肉品加工廠因人員染疫停工，牛豬肉供應短缺，有利 Beyond Meat 和 Impossible Foods 這兩大人造肉業者。人造肉大廠 Beyond Meat 今年迄今上漲了 74%，目前市值 80.3 美元。Impossible Foods 目前為私人持有。

然而，在勁敵宣布此消息前，巴克萊分析師 Benjamin Theurer 一改對 Beyond Meat 長期看漲的態度，週一將其評級自等同「買進」砍為「售出」，令 Beyond Meat 股價立挫 10%，最終收跌約 7.15% 至 131.55 美元。

Theurer 認為，Beyond Meat 股價反映了新冠疫情帶來的利多，卻沒有反映出利空之處，即牛豬肉雖然短缺，但餐廳也同樣遭關閉或門可羅雀。 Beyond Meat 的銷售額中，約莫半數來自食品服務分銷渠道和眾多餐廳，這些企業的業務均因疫情而受創萎縮。

反而新增競爭選手對 Beyond Meat 的衝擊不像遭降評那樣嚴重，因為人造肉產業成長快速，過一段時間總會有幾家勝出。

Beyond Meat （圖：AFP）

然而，華爾街對此產業仍有疑問，計入 Theurer 最新給予的售出評級，目前僅有 3 位分析師給予 Beyond「買進」評級，另有 17 位認為應「持有」或「賣出」，這買入評級比率僅 15%，遠低於道指成分股買入評級比率平均 55% 的表現。

Beyond 估值可能是各家分析師不建議買入的主因，目前分析師對 Beyond 平均目標價約莫每股 100 美元，幾乎較當前交易價格低了 30%。

《巴倫》也認為 Beyond 可能過高。目前 Beyond 股價營收比約 13，高於近期其他高成長食品公司的交易價格。