疫情壓力測試結果出爐！Fed對大銀行派息設限 且禁止執行庫藏股

美國 Fed 週四宣布對美國大銀行三種情境的壓力測試結果，發現銀行面對新冠病毒大流行導致的經濟衰退面臨重大資本損失，將限制大型銀行派發股息，且至少到第四季之前禁止執行庫藏股。銀行股盤後應聲挫跌。

Fed 沒有透露各家銀行在疫情分析下的表現如何，但發現在最嚴峻的「W 型」經濟復甦狀況下，34 家受測試的銀行可能遭受合併貸款損失多達 7000 億美元。

帶動週四大盤上漲的銀行股在盤後均重挫，包括摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)、花旗 (C-US)、富國 (WFC-US)，以及高盛 (GS-US)。

Q3 股息設上限

Fed 判定，儘管銀行可能可以撐過嚴峻、動盪和長期的經濟低迷，但一些銀行的資本適足率可能降到逼近最低門檻。

考慮到這一點，監管機構對銀行第三季能向投資者派發多少股息設下新限制，首先銀行不能支付高於第二季股息的金額，且付出的金額也不能超過前 4 季的平均淨利。

至少 Q3 結束前禁止執行庫藏股

Fed 也禁止銀行第三季執行庫藏股。雖然大型銀行在新冠疫情期間已經自願暫停執行庫藏股，但不確定會暫停多久。

Fed 的行動是史無前例，也是自 2007 年至 2009 年金融危機迄今，首次改變對銀行壓力測試以來的內容。

Fed 今年 2 月公布一些細節，5 月又新增最後一刻的「敏感性分析」以納入實際經濟動盪，因實際經濟動盪比 Fed 最初測試時設想的最壞情況更糟。

Fed 的分析顯示，一些銀行比其他同業脆弱，整體而言，在最嚴峻的情勢下，銀行的資本水準下降至 7.7%，但有些銀行則危險地貼近 4.5% ，後者被視為資本充足的最低要求。

Fed 沒有點名特定銀行，只說一些銀行依賴「比合宜情況更樂觀」的前景，且其資本計畫「未考慮周全」。

大型銀行也拒絕對號入座，週四晚間沒有立即回應置評請求。

產業貿易團體「金融服務論壇 (FSF)」表示，這個結果凸顯銀行產業的實力。FSF 也強調銀行已採取支撐經濟的步驟，並敦促 Fed 在此過程中保持透明。

各家銀行週四私下接獲 Fed 個別的測試結果，他們可以調整最初的計畫以取得更好的評估，並在週一收盤後發布這些細節。

分析師和投資者認為，Fed 限制資本的行動雖然讓人意外，但不見得是壞事。雖然銀行已經自願暫緩執行庫藏股，但對於是否限制股息卻不鬆口，Fed 的限制就能迫使他們更加謹慎。

Smead 資本管理公司投資長 Bill Smead 表示：「 如果受點小處罰就能確保投資的長期可行性，這樣很值得。」他運作的基金持有摩根大通、美銀和富國銀股票。