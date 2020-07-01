高盛：全民口罩有助防疫 並避免5%的GDP損失

高盛針對新冠肺炎 (COVID-19) 發布最新報告，認為美國聯邦政府實施全民口罩強制令，不僅有助於降低新病例的增長率，預計還能避免 5% 的 GDP 損失，也不需要更多的經濟封鎖。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，他的團隊研究了佩戴口罩與疫情變化及經濟之間的關聯度。報告認為，全民戴口罩可以帶來可觀而且具有統計學意義的結果。

Hatzius 在報告中寫道，全民口罩強制令可以使戴口罩的人數增加 15 個百分點，並將每日新病例增長率，由 1 個百分點降至 0.6 個百分點。

他認為，這些數據表明，戴口罩有可能取代經濟封鎖命令，否則可能會帶來 5% 的 GDP 損失

高盛團隊主要以美國各州戴口罩的情況進行分析，並結合疫情傳播的數據，發現戴口罩似乎對新的 COVID-19 感染率具有因果關係。即使控制「較少的公共旅行」或「避免大型聚會」等因素，這種關聯性依然存在。

高盛也對經濟封鎖對 GDP 的後果進行評估，認為今年前 4 個月，封城、社交距離限制使美國 GDP 減少了 17%。Hatzius 指出，如果強制戴口罩能夠顯著降低病毒感染，則不論從公共衛生還是從經濟角度而言，都是有價值的。

相較之下，美國總統川普則認為口罩是個「雙面刃」，他表示，人們觸摸口罩、戴上它，然後又摸自己的眼睛、鼻子，反而易於感染。

民主黨總統提名候選人拜登 (Joe Biden) 支持強制口罩，共和黨的川普盟友 Kevin McCarthy 也表示，他支持戴口罩做為替代方案，來保持經濟開放。