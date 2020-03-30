〈房產〉疫情擴散衝擊 北市首季商辦承租戶傳出要求降租

受新冠肺炎擴散衝擊，2020 年首季台北市辦公室租賃市場已傳出承租戶提出「降租」的聲音，商仲業者預期，在疫情影響下，2020 年租金上漲力道偏弱，平均租金應維持 2019 年水準。

商仲業高力國際強調，2019 年大舉擴點的彈性辦公空間業者，今年也因部分企業因應疫情而採分流或異地辦公，順勢推升共享辦公室與商務中心等兩類需求。

根據高力國際調查，台北市第 1 季辦公室有新增供給新星興業仁愛大樓約 1514 坪，使得辦公室總存量達到 161.8 萬坪。即便首季受疫情影響，辦公室仍有 5210 坪淨去化量，整體空置率下降至 3.9%，每月每坪平均成交租金微幅上揚至 1915 元，較上季租金增幅約 0.45%，若細看各等級辦公室租金表現，均呈現穩定上漲，且租金議價空間持續縮小至第 1 季的 10%。

頂級與 A 級辦公室仍為主要需求，首季空置率分別下降 0.51 個百分點與 0.48 個百分點；其中頂級辦公室的空置率本季連 3% 都不到，僅約 2.69%，相較 2019 年同期空置率約 7.02%，僅花 1 年時間空置率便下降 4.33 個百分點。至於，各級辦公室商圈空置率表現，有 4 個商圈空置率低於平均值，其中包括信義商圈，本季空置率再下降 0.33 個百分點，整體空置率僅約 2.25%。

高力國際資深執行董事楊慧明指出，辦公室租賃需求年初雖延續去年穩定去化，但此波疫情來勢洶洶，已有部分承租戶暫緩擴編、增租與搬遷計畫，市場仍以洽談續約為主，她預期第 2 季租賃活動將趨緩，淨去化量將下降。

另外，首季釋出的新星興業仁愛大樓已洽談全棟承租對象，預期至年底還有遠雄大巨蛋、中壽台北學院等新增供給釋出，合計逾 3.5 萬坪。即便預計年底前有這 3.5 萬坪的新增供給，多數為企業自用空間，因此，最終實際釋出的新增供給空間仍相當有限。

空置率方面，仍延續過去兩年穩定走降趨勢，首季甚至不到 4%，再創歷史新低紀錄，即便目前雖有疫情打亂承租戶步調，但因整體辦公室新增供給有限，後續對於空置率衝擊相對較小，預期年底空置率將可望維持與去年相同水準。

此外，楊慧明認為，首季辦公室租金雖仍呈現強勢上漲，且等級越高的辦公樓，租金漲勢越明顯，頂級大樓租金每月每坪平均成交租金已漲至 3231 元，高出整體平均值 68.7%。但她也觀察到，受到疫情衝擊，已有承租戶出現降租聲浪，預期 2020 年整體租金上漲力道偏弱，租金應與 2019 年水準相當。