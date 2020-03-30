〈世貿三館地上權案〉世貿三館地上權南山得標 推估將用作商辦

北市信義計畫區地上權始終是壽險業熱愛角逐之地，最後一塊未開發娛樂設施區今 (30) 日開標，南山人壽以 312.27 億元的權利金得標，高於底價約 46 億元，溢價率 17%，世邦魏理仕估價及諮詢服務部主管施甫學則推估，壽險投資不動產關注的是長期策略及區域發展，預計本案產品將以辦公室規劃為主。

不畏新冠肺炎全球擴散影響，此次地上權標售仍吸引國壽、新壽、富邦人壽前來搶標，世貿三館換算每坪權利金單價 644 萬元，容積單價 115 萬元，是近幾年少見 70 年地上權。

信義全球資產王維宏表示，在四大壽險公司炒熱氣氛下，為疫情注入強心針，對今年商用不動產市場極具指標性意義，在信義世貿商圈商辦市場短缺的情況下，可望朝向辦公室開發再搭配商場或旅館。

世貿三館基地總面積為 4856.3 坪，基地三面臨路，而面松智路商業效益較佳，若未來規畫商場 + 辦公室可望串聯台北 101 連空橋引入人潮量；若規劃辦公 + 旅館可引進國際型飯店打響知名度。都市計畫使用分區為娛樂設施區，建蔽率 50％、容積率 560％，粗估興建成本約 121 億元，若加計土地開發權利金 312.76 億元，另外每年還須繳交約 2.6 億元的地租。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產王維宏觀察，得標者南山人壽將持續開拓台北地上權案，對於商用不動產開發，尤其具長期穩定租金收益更是愛不釋手，近三年投資標的包含地上權、純辦、工業。

王維宏分析，近兩年台北市地上權案，包含中正區成功段、空軍官兵活動中心、信義行政中心及捷運松江南京站出口，全部由壽險、金融業得標，而溢價率較高的則是空軍官兵活動中心，元大銀行以溢價率 123% 拿下此案，顯現出精華地段地上權案仍是壽險業願意加碼的投資標的，而世貿三館不畏懼新冠肺炎影響成功標脫，可望激勵投資人進場意願，此次標售更吸引南山、富邦、新光、國泰四家大型人壽公司前來搶標，目前信義計畫區商辦持續創新高，高樓層更站穩單坪 4000 元租金，空置率來到 2.1% 的新低點，在市場仍短缺的情況下，未來開發辦公室比例高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次標售期間正是股災與疫情發酵期間，也是市場氣氛悲觀的時間點，標售結果也可當成市場的壓力測試，結果多家機構投標，反映在量化寬鬆與市場大幅降息之際，精華區的不動產仍是投資人眼中好的投資標的。

世邦魏理仕估價及諮詢服務部主管施甫學表示，本次世貿三館地上權案順利脫標，主因買方看好此一開發案緊鄰 101 大樓區位具不可取代性加上預見未來信義計畫區 A 辦供給短缺，商辦租金可望持續看漲；此外，權利金底價約 266.37 億元僅市價五成，有效刺激投資誘因，雖然新冠肺炎疫情短期影響投資信心，然而壽險投資不動產係注長期策略及區域發展，預計本此完工後產品仍將以辦公室規劃為主。