台股站穩11600點 三大法人買超75億元 投信連4賣

美國多州二次疫情升溫，但資金仍無退場跡象，隨著美股強彈，台股今 (30) 日展開反攻，資金轉向電子股，5G 相關族群及蘋果概念股成為盤面焦點，指數終場站穩 11600 點關卡，月線連 3 紅，三大法人今日合計買超 75.18 億元，其中投信連 4 賣。

加權指數終場上漲 78.62 點，收在 11621.24 點，成交金額 1949.05 億元。觀察籌碼面，外資由賣轉買，今日共買超 68.33 億元；投信賣超 9.29 億元，呈現連 4 賣；自營商則買超 16.09 億元，三大法人合計買超 75.18 億元。

權王台積電盤中遭遇賣壓一度翻黑，但尾盤爆出近萬張大量，拉抬股價收盤上漲 0.3%，來到 313 元；鴻海持續獲得資金挹注，股價勁揚逾 1%，來到 86.3 元，創 5 個月來新高。

市場傳出蘋果新款 iPhone 可望於 9 月如期亮相，帶動光學雙雄大立光及玉晶光股價走強，大立光大漲逾 3%，重回 4000 元關卡，玉晶光也成功站上 700 元大關，再寫歷史新高。

中華電、台灣大同日宣布 5G 開台並公布資費，掀起網通、PCB、散熱 等設備族群熱潮，包括南電、欣興、啟碁、穩懋、全新、雙鴻、奇鋐等，皆在盤面上表現。

生技醫療類股呈現漲多拉回，亞諾法、寶齡富錦等檢測股賣壓沉重，分別下跌 4%、6%；口罩股康那香、恆大跌逾 3%；國光生、雃博、中化、基亞等個股皆呈現拉回休息。

法人表示，市場擔心美國二次疫情爆發，但美股縱使震盪，應不至於再次崩跌，資金行情可望延續，台股中多頭格局不變，電子族群仍是主流，投資人可留意蘋果下半年新機題材及電信業 5G 開台相關類股。

