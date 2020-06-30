防疫題材加持 高端疫苗、國光生擠進Q2爆紅台股榜

Yahoo 奇摩股市今 (30) 日公布今年第 2 季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅 ETF 榜」，其中，防疫、5G 題材成為投資人關注焦點，光防疫概念股就囊括五個名次，包含高端疫苗 (6547-TW)、國光生 (4142-TW)、恆大 (1325-TW)、康那香 (9919-TW)、松翰 (5471-TW) 皆擠進前十名。

Yahoo 奇摩股市指出，今年首季股市因疫情衝擊造成巨大動盪，但受惠全球央行大規模寬鬆貨幣政策救市，台股重新站穩萬一關卡，投資人轉往鎖定具題材性個股，包含防疫概念股、5G 題材股，其中，受惠基礎建設需求增溫，南電 (8046-TW) 奪下冠軍寶座，設備廠金像電 (2368-TW)、燿華 (2367-TW) 則分居 4、9 名。

第 2 季十大爆紅台股榜依序為，南電、和碩 (4938-TW)、高瑞疫苗、金像電、松翰、國光生、恆大、康那香、燿華、中鋼 (2002-TW)。

ETF 方面，Yahoo 奇摩股市表示，原油話題持續延燒，4 月美國原油期貨更出現負油價結算，讓原物料市場大幅震盪，也推升元大 S&P 石油奪下投資人關注榜首，擠下元大台灣 50、元大高股息。

第 2 季五大爆紅 ETF 榜依序為，元大 S&P 石油、元大高股息、元大 S&P 原油正 2、富邦 VIX、元大台灣 50。