〈台股盤中〉電子權值股領軍強漲 一度站回11600點與5日線

美股四大指數周一大漲收高，台股今 (30) 日由電子三雄領軍開高走高，早盤一度觸及 11600 點關卡與 5 日線，雖然台積電盤中回軟，但聯發科、鴻海、股王大立光等電子權值股仍強漲表態，台塑四寶也穩盤助攻，預估今日成交量約 1800 億元。

電子權值股方面，台積電開高後回軟，盤中在平盤附近震盪，仍未能收復 5 日線及月線之上；鴻海延續連日收紅氣勢，開高走高，盤中漲幅逾 1%；股王大立光同樣開高走高，中止連 9 日疲弱走勢，股價回神，站回 5 日線；聯發科表現同樣強勢，盤中漲幅逾 0.8%，拚站回 5 日線。

印刷電路板族群表現強勢，欣興大漲逾 8%，金像電、銘旺科也有超過 5% 的漲幅，建榮、高技、華通、燿華漲幅均超過 3%，敬鵬、楠梓電、瀚宇博、新華、霖宏表現也都不俗。

IC 設計族群續強，原相、禾瑞亞、通嘉大漲逾 3%，智原、系微、威盛上漲逾 2%。

不過，被動元件傳出 MLCC(晶片電容) 報價大跌，族群表現承壓，國巨、華新科、奇力新、大毅均大跌逾 3%，禾伸堂、立隆電跌幅也超過 1%。

法人指出，由於市場憂心第二波疫情擴大，影響下半年經濟復甦，若美股陷入整理或探底，台股也將受影響，短線支撐看月線。