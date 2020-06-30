〈台股盤後〉資金+5G雙加持 電子重掌多軍兵符 站穩11600點月線連三紅

台股今 (30) 日在資金行情簇擁下持續高檔震盪，但資金回頭改抱電子族群，包括 5G 概念股的網通、PCB、散熱等在買盤追捧下帶動股價勁揚，被動元件則逆勢拉回，先前漲多防疫、生技也同步面臨修正壓力翻黑，指數終場上漲 78.62 點，收在 11621.24 點成交量 1949.05 億元。

資金追捧下，台股本月上漲 679 點、月線連三紅，累計第 2 季共大漲近 2000 點，但第 1 季疫情引爆全球股災衝擊，台股上半年仍下挫 375 點。

新台幣今天盤中一度飆升近 2 角，台股在熱錢蜂擁下持續開高震盪，多空兩軍在 11600 點關卡拉鋸拔河，最後在 5G 概念股、觀光等領軍下指數守住 11600 點。

電子族群中受惠於 5G 本週開台題材加持，交易量重回 7 成以上，包括網通、光電、PCB、散熱族群今天股價同步翻多。

PCB 族群表現強勁，南電盤中直攻漲停關門，推升股價衝上波段新高，欣興在買盤追捧下大漲逾 8%，景碩與台郡分別也有 2%~3% 的漲幅，股價表現相對亮眼。

而通訊設備題材的台揚同樣亮漲停紅燈，正文中賞、啟碁終場也以大漲 6% 做收，統新、穩懋、全新、智易與聯亞也有 2% 以上的漲幅；散熱族群中包含力致、雙鴻、奇鋐也在買單敲進下躍升為盤面亮點。

另外，電信三雄的中華電、台灣大與遠傳股價也同步翻揚，亞太電在買盤敲進下終場以漲停作收，股價衝上波段新高。

觀光族群中包括夏都與華園直攻漲停關門，國賓、新天地股價表現也頗為強勢，終場大漲逾 5% 做收。

至於生技防疫則因漲多遭資金調節，國光生、寶齡富錦股價同步拉回整理；口罩概念股康那香、恆大也因漲多遭資金調節，終場大跌逾 3%，導致股價呈現拉回休息。

被動元件族群則受指標個股國巨傳出降價搶單衝擊，拖累類股臉綠轉弱，其中國巨、華新科兩大指標股終場跌幅超過 2%，奇力新、大毅、禾伸堂也同步下挫逾 2%。

法人表示，新台幣在資金蜂擁下持續強升，盤中升值幅度一度逼近 2 角，而熱錢簇擁也提供台股一定程度支撐，惟資金輪動快速，先前漲多的生技防疫遭熱錢調節，轉進 5G 概念股中低基期族群，包括 PCB、散熱與設備族群在資金簇擁下股價轉強翻紅。

但考量國際疫情嚴峻，經濟活動全面解封變數仍多，我出口訂單第 2 季衰退已成定局，在美股不確定衝擊下盤勢仍有高度不確定性，在資金快速輪動下勿貿然搶短追高。