三大法人買超75億元 內外資聯手掃貨5G族群、PCB

台股在資金浪潮席捲下，月線連三紅，三大法人除投信調節小幅賣超，外資與自營商同步買超，累計三大法人買超 75.18 億元，內外資緊抓 5G 題材，同步鎖定相關概念股買超，包括台積電、鴻海、欣興與中華電等，都成資金追逐重點。

不受國際疫情衝擊，台股在資金浪潮席捲下緩步攻高，外資與自營商同步站在買方，分別買超 68.33 億元、16.09 億元，投信則小幅賣超 9.29 億元。

值得注意的是，外資今天主要鎖定元大台灣 50 反 1，一口氣買超 3.4 萬張，其餘則瞄準 5G 題材，買超 PCB 族群中欣興近 3 萬張，鴻海與台積電 2.3 萬張、1.1 萬張，電信龍頭中華電 5344 張。

外資賣超第一名則是富邦 VIX ，大賣 7.7 萬餘張，賣超面板雙雄群創、友達近 3 萬張、1.8 萬張；同為 PCB 族群的華通也慘遭外資調節，遭賣超 8314 張。

自營商買超主力同樣鎖定 5G 題材，PCB 族群的華通與欣興分別獲買超 3220 張、2291 張，另外，元大滬深 300 正 2、國泰美國道瓊正 2 分別獲買超 2.7 萬張、2.1 萬張。賣超部分，網通個股友訊賣超 2638 張，富邦 VIX 遭調節近 4 萬張居冠，元大台灣 50 反 1 也有 3.3 萬張調節賣單出籠。

投信買超同樣鎖定 PCB 指標個股欣興，買超 6530 張、南電買超 891 張，另外，仁寶、緯創、晶電也是投信加碼布局對象，其中緯創買超 1625 張、晶電與仁寶分別獲買超 952 張、904 張。

不過，像是鴻海、泰鼎 - KY 分別遭投信賣超 3741 張、1176 張，另外，錸德、和碩、長榮也遭投信賣超，其中錸德賣超 3640 張、和碩與長榮分別遭調節 2254 張、1636 張。

法人指出，台股靠資金行情支撐推升指數穩守 11600 點，月線、季線同步收紅，由於 5G 即將在 7 月正式開台，預估在資金輪動下資金將轉進具題材面的 5G 概念股，包括網通、PCB 與設備族群都是資金追捧的對象。