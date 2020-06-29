大摩：看多新加坡股市 未來一年預期回報率為14%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為，隨著疫情不確定性席捲全球，投資者可能將新加坡視為投資的避風港，因此看好新加坡股市，並預計未來 12 個月新加坡股市的收益將高達 14%。

疫情對全球各地的經濟帶來衝擊，亞太地區也未能倖免。此外，在中國批准港版國家安全法後，香港的抗議活動再次燃起，地區動盪也因而加劇。

摩根士丹利分析師 Wilson Ng 和 Derek Chang 在一份報告中表示：「在亞太地區的地緣政治和經濟不確定性之際，我們可能會看到越來越多的投資者將新加坡視為避風港，從而導致資金流入。」

摩根士丹利看好新加坡股市，並預計未來 12 個月新加坡股市的收益將高達 14%，該行認為，新加坡股票價位已經觸底，很可能正在朝向可持續性的反彈，大摩指出，穩健且較高的股利，是新加坡股票與其他市場較為不同的地方。

新加坡是亞太地區富裕國家之一，而新加坡政府也宣布了龐大的刺激措施來支撐經濟，規模達 1000 億新加坡元，幾乎佔該國 GDP 的 20%。

在過去的一年裡，有越來越多地資金流入該國。來自新加坡中央銀行的數據顯示，4 月份流入該城市銀行的資金達到創紀錄水平。4 月份非居民存款年增 44%，達到創紀錄的 621.4 億新加坡元 (445.8 億美元)。