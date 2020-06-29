日本5月零售銷售年減12.3% 連續第2個月兩位數下滑

日本經濟產業省週一 (29 日) 發布的數據顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情及封鎖措施延長，對消費者信心帶來沉重打擊，日本 5 月零售銷售年減 12.3%，連續第 2 個月出現兩位數的下跌幅度，表現也差於預期。

日本零售銷售月增率 圖片：tradingeconomics

數據顯示，日本 5 月零售銷售，在汽車、服裝、日用品等商品的消費支出均大幅減少。

日圓走勢未見太大變化，美元兌日圓匯率在 107.10-107.25 之間浮動，方向不定。主因是疫情及大國之間的貿易戰升溫，為風險基調帶來下行壓力，增加日圓避險需求，但日本經濟表現不佳又打壓日圓所致。

日本 5 月零售銷售比起 4 月份數據稍好，先前 4 月份此一數據為年減 13.9%，是 1998 年 3 月以來最大的降幅。

由於 4 月至 5 月下旬疫情封鎖措施對商業活動的打擊，日本第 2 季 GDP 預計將萎縮 20% 以上，為連續第 3 季萎縮。

有專家認為，為應對疫情推出的每位市民 10 萬日圓現金補助，有可能隨著經濟解封，在 5 月帶來「報復性消費」。但部分民眾表示，政府發放的情況不理想，他們還計畫將錢一部分用於投資及日常必需品，因此消費量仍將減少。

一些分析師擔心，在疫情爆發和去年 10 月全國範圍內加稅之後，經濟前景的不確定性，加上更多的人在家工作，可能使消費者增加儲蓄、減少支出。