新加坡第一季就業人數減少逾25萬人 創史上最大跌幅

新加坡人力部 (MOM) 週一 (15 日) 公布的報告顯示，由於外國就業人數大幅下降，新加坡第一季的總就業人數創下史上最大跌幅。

MOM 在報告中表示，在 1 月至 3 月第一季期間，不包括外籍傭人在內的總就業人數大減了 25600 人，遠超過先前預估的減少 19900 人；新加坡第一季經季節性因素調整後的失業率達到 2.4%，高於去年第四季的 2.3%。

新加坡失業率 圖片：tradingeconomics

新加坡失業率創有記錄以來的最大季度跌幅，主因是由於外國就業人數的大幅減少。當地就業人數也有所減少，貿易和旅遊業有關的部門跌幅超過預期，並拖累了金融和保險服務、公共行政以及教育等領域的增長。

另一方面，新加坡第一季裁員人數達到 3220 人，高於先前預估的 3000 人，不過與去年同期的 3230 人相似。事實上，新加坡裁員人數從 2019 年第四季度便開始上升，主要是由於整體產業下滑或業務不佳所致。第一季裁員增幅最大的產業是零售貿易、住宿和餐飲服務。

此外，有多達 4190 名員工被安排在工作日減少或暫時遭到裁員，較去年第四季 840 名員工增加了五倍。受到飯店住宿業拖累，第一季的平均帶薪工作小時數也從上一季的 44.7 小時下跌至 44.4 小時。

由於某些部門的職位空缺減少，對勞動力的需求有所減少。經季節性調整後的職位空缺數量為 46,300 個，是自 2010 年 9 月以來的最低水平。餐飲服務、藝術、娛樂和休閒產業中最為顯著。另一方面，電子製造、資訊和通信、衛生和社會服務以及批發貿易等部門的職位空缺則略有上升。

MOM 預期，由於新加坡政府啟動「斷路器 (circuit breaker)」式防疫措施的影響，以及全球招聘需求急劇下降，MOM 預計下一季的勞動力市場狀況將會更加惡化。