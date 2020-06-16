受疫情衝擊 新加坡5月份貨櫃船靠港數創27年來新低

新加坡是全球最大的中轉樞紐和加油港，不過，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，今年 5 月份停靠該國港口的貨櫃船數量暴跌至近 30 年來的最低點。同時，船用燃料的銷售也因此跌落到 3 個月來新低。

根據新加坡海事管理局 (MPA) 的數據顯示，疫情爆發對全球貿易造成衝擊，5 月份停靠該國港口的貨櫃船數量降至 3059 艘，這是自 1993 年 1 月以來的最低水平。

業界分析師和貿易商皆表示，由於本月份貨櫃運輸活動和加油需求依然疲軟，6 月份航運活動可能將仍將維持低迷。

此外，MPA 數據顯示，新加坡 5 月份的船用燃料銷售量下跌至 392.5 萬噸，較去年同期下跌 2%，較 4 月份下跌 5%。今年新加坡前五個月的船用燃料銷售總量為 2076 萬噸，較去年增長 5%，但低於 2018 年的創紀錄的 2143 萬噸。

丹麥海運分析公司在 Sea-Intelligence 上週公佈數顯示，6 月份第一週，全球航運公司取消的貨櫃船航次大增，全球貨櫃船舶閒置運能高達 400 萬 TEU(20 呎標準貨櫃)。

新加坡貿易和工業部 (MIT) 在日前表示，新加坡港口的擴展計畫將取決於未來的需求，疫情嚴重打擊了該國的貿易與經濟。

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 首席亞太經濟學家 Steve Cochrane 在先前曾表示，在疫情惡化之前，新加坡的經濟已經很疲軟，而為遏制疫情傳播而採取的更嚴格的封鎖措施，可能將使該國的經濟困境加劇，成為亞洲地區受疫情打擊最嚴重的經濟體之一。