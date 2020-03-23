對抗疫情衝擊 空中巴士擴大320億美元流動性

據《彭博》報導，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，導致航空旅客人數大幅滑落，並對航空業者的營運造成重創。歐洲飛機製造業龍頭空中巴士 (Airbus) 於週一 (23 日) 宣佈，將暫緩股利發放計劃、及擴大信用額度，以增加 50% 的流動性至 300 億歐元 (約 320 億美元)。

除此之外，空中巴士亦表示，受到疫情的衝擊，今年將無法達到預期的獲利目標，而雖然該公司本身沒有尋求紓困的計劃，但許多空中巴士的供應商，目前急需政府的支援。

空中巴士取消原先所計劃發行的 14 億歐元股利，另外，亦將銀行的信用貸款額度，由 50 億歐元增加至 150 億歐元。

空中巴士於 2019 年交付了 863 架飛機，並創下歷史新高，根據該公司於先前所公佈的目標數據，預期將於今年交付 880 架飛機。另外，空中巴士原預計將於今年達到自由現金流量 40 億歐元的目標，較去年增加 5 億歐元。

但是，為了因應政府的防疫措施，空中巴士於法國及西班牙的生產和組裝工廠，於上週被迫臨時暫停四日，雖然該公司表示，部份設備將於週一 (23 日) 恢復運作，但對於員工感染風險較高的區域，則將保持關閉。

疫情對於全球航空業者造成嚴重衝擊，美國民航客機巨擎波音 (BA-US) 亦正在尋求政府的紓困。空中巴士表示，雖然疫情將使交付量受到影響，但目前仍將維持生產計劃，並根據疫情狀況進行營運調整。

空中巴士 (AIR-FR) 股價於週一 (23 日) 台北時間下午 18 時許，下跌 0.64%，報每股 63.37 歐元。

空中巴士股價日 k 線圖 (圖：Investing.com)

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