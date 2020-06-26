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日經：紫光DRAM廠年底動工 預計2022年實現量產

日經：紫光DRAM廠年底動工 預計2022年實現量產 (圖：AFP)
日經：紫光DRAM廠年底動工 預計2022年實現量產 (圖：AFP)

隨著美中緊張關係不斷升溫，《日經亞洲評論》週五 (26 日) 報導，中國紫光集團計劃今年底前啟動 DRAM 重慶廠的建設工程，預計 2022 年實現量產，該集團還將投入人民幣 8000 億元發展 DRAM 事業群，積極擺脫對海外供應商的依賴。

消息人士稱，紫光集團的重慶工廠主要生產用於智慧手機及其他設備的 DRAM 晶片，預計 2022 年實現量產，儘管紫光集團尚未透露投資金額及年產能，消息人士表示，紫光計劃 10 年內投資人民幣 8000 億元於 DRAM 業務。

去年 8 月，紫光集團和重慶市政府簽署合作協議，於重慶設置 DRAM 總部研發中心和 12 吋 DRAM 晶片廠等，原先預期去年底動工，2021 年量產，然而隨著疫情爆發，投資計畫因此延後。

為培植國內高科技產業，中國政府於 2015 年發布《中國製造 2025》，將半導體產業列為優先產業，目標將今年的半導體自產率提高至四成，並在 2025 年達到七成水平。

在紫光集團領導下，旗下長江存儲 (YMTC) 在去年開始量產 NAND flash 晶片，一期產能為 10 萬片 / 月，待二期建設完工後，產能將達到 30 萬片 / 月，根據上週報導，項目二期已在武漢正式動工。

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