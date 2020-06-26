日經：紫光DRAM廠年底動工 預計2022年實現量產

隨著美中緊張關係不斷升溫，《日經亞洲評論》週五 (26 日) 報導，中國紫光集團計劃今年底前啟動 DRAM 重慶廠的建設工程，預計 2022 年實現量產，該集團還將投入人民幣 8000 億元發展 DRAM 事業群，積極擺脫對海外供應商的依賴。

消息人士稱，紫光集團的重慶工廠主要生產用於智慧手機及其他設備的 DRAM 晶片，預計 2022 年實現量產，儘管紫光集團尚未透露投資金額及年產能，消息人士表示，紫光計劃 10 年內投資人民幣 8000 億元於 DRAM 業務。

去年 8 月，紫光集團和重慶市政府簽署合作協議，於重慶設置 DRAM 總部研發中心和 12 吋 DRAM 晶片廠等，原先預期去年底動工，2021 年量產，然而隨著疫情爆發，投資計畫因此延後。

為培植國內高科技產業，中國政府於 2015 年發布《中國製造 2025》，將半導體產業列為優先產業，目標將今年的半導體自產率提高至四成，並在 2025 年達到七成水平。

在紫光集團領導下，旗下長江存儲 (YMTC) 在去年開始量產 NAND flash 晶片，一期產能為 10 萬片 / 月，待二期建設完工後，產能將達到 30 萬片 / 月，根據上週報導，項目二期已在武漢正式動工。