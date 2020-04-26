〈財報〉紫光Q1純益減33%、去年全年增8% 均符預期

周六 (25 日) 紫光同時公布 2020 年第一季季報及 2019 年年報，今年第一季營收為人民幣 99.67 億元，年減 18%；歸屬上市公司股東純益人民幣 2.52 億元，年減 33%；2019 年營收達人民幣 541 億元，年增 12%、歸屬上市公司股東純益人民幣 18.43 億元，年增 8%。

2020 年第一季財報亮點

營收人民幣 99.7 億元，年減 18%。

純益人民幣 2.5 億元，年減 33%。

EPS 人民幣 0.124 元，去年同期人民幣 0.184 元。

資料來源: 紫光, 紫光 2020 年 Q1 季報摘要

2019 年年報亮點

營收人民幣 541 億元，年增 12%。

純益人民幣 18.43 億元，年增 8%。

EPS 人民幣 0.902 元，去年同期人民幣 0.835 元。

事業群營收結構: 數位化基礎設施及服務營收人民幣 290 億元 (未扣合併抵消)，年增 33%，毛利率 30.6%，年減 6.5%；IT 產品分銷與供應鏈服務營收人民幣 320 億元 (未扣合併抵消)，年增 6%，毛利率 7.5%，年增 0.3%。

區域營收結構: 中國境內營收人民幣 497 億人民幣，年增 11%，比重 92%；毛利率 20.7%，年減 0.6%。中國境外營收人民幣 44 億元，年增 31%，比重 8%；毛利率 23.8%，年增 3.0%。

資料來源: 紫光, 紫光 2019 年年報摘要

公司觀點

紫光表示，2020 年第一季純益出現衰退的主因是受新冠肺炎疫情影響，下游客戶需求延緩，加上及政府補貼較去年同期減少所導致。同時，第一季存貨大幅上升 30%，是因為疫情影響下，子公司新華三集團部分客戶需求及手中訂單遲後出貨所導致。

紫光公布「數字大腦計劃」，加強雲計算基礎設施走向內生智慧領域，推出業界首款 SeerBlade 智慧 AI 模組。同時在伺服器方面，及記憶體產品方面，今年均將推出新品。

法人觀點

國盛證券表示，紫光第一季業績雖然衰退但符合預期。而數位化基礎設施及服務收入仍是公司獲利成長的主要來源，包含網路設備和伺服器等產品。至於 IT 產品方面的營運則是表現平穩。國盛證券認為今年是中國積極推動 5G 建設的元年，伺服器市場將會有不俗表現，同時在新基建政策，及「國產化」需求下，紫光今年仍有不差的發展潛力。

中銀證券則指出，2019 年業績符合預期，與第三季的成長幅度相當。同時旗下子公司新華三業績成長也為母公司帶來不錯收益，ROE 從 6.59% 提升至 6.73%。而在大數據、雲計算、智慧城市等需求帶動下，待疫情影響趨緩後，營運有機會加速成長。

但以目前紫光股價表現來看，仍弱於性質相當的創業板指，明顯低於 60 日均線之下，表現與上證綜指相當。

資料來源: 東方財富網, 紫光股份股價日線走勢