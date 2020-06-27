WHO：2021年底前向全球供應20億劑疫苗

世界衛生組織 (WHO) 週六 (27 日) 將於布魯塞爾召開認捐大會，將資金投入疫苗研發，所需規模估超過 300 億美元，WHO 總幹事譚德塞表示，計劃明年底前於全球供應 20 億劑疫苗。

譚德塞表示，「ACT 加速器」(ACT Accelerator) 計畫將於明年 4 月啟動，倡議透過國際合作，加速開發、生產並公平獲取新冠肺炎 (COVID-19) 防疫工具，成本高達 313 億美元。

WHO 表示，目前已認捐約 34 億元，意味著未來 1 年內還需募集 279 億美元資金，其中有 140 億美元將用來填補急需。

譚德塞表示，認捐資金可能在明年中前，為低收入和中等收入國家提供 5 億項篩檢和 2.45 億項治療，且計劃明年底前於全球供應 20 億劑疫苗，其中半數將銷往中低收入國家。

ACT 加速器特使 Ngozi Okonjo-Iweala 表示：「這項投資是值得的，若我們現在不團結，人類必須承受的成本和經濟苦難將日益加深。」

她稱道：「儘管這些數字聽起來相當龐大，但和替代方案所需相比，這並不算什麼，若現在花費數十億美元，將來能夠省下數兆美元的支出。」

自去年底爆發疫情以來，目前全球累計確診病例已突破 960 萬例，死亡接近 50 萬例。