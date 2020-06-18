反中抵制聲浪不斷 Oppo取消新機印度發表會

中印邊境週一 (15 日) 晚間爆發的流血衝突，將兩國間的緊張關係推升至 45 年來高點，甚至進一步衝擊市場，中國手機品牌 Oppo 今 (17) 日宣布取消最新旗艦機在印度的線上發表會。

自新冠肺炎 (COVID-19) 爆發以來，印度民眾對於中國的不滿情緒持續升溫，週一晚間的暴力衝突再度加劇印度境內的反中情緒，使原先瞄準印度市場的中國投資人面臨劇烈壓力。

在印度設廠的 Oppo 此前宣布，將於週三 (17 日) 晚間於 Youtube 發表旗下最新旗艦機 Find X2，不過原定當地時間下午 4 點展開的線上發表會並未按計畫進行，Oppo 僅上傳一段 20 分鐘的預錄影片，簡單介紹 Oppo 為支持印度政府防疫措施所做的努力。

Oppo 最新旗艦機 Find X2 (圖：Oppo)

針對發表取消事宜，Oppo 並未回應評論要求，不過知情人士稱此舉是為了避免在社群媒體引起騷動，畢竟兩國正面臨高度緊張局勢。

事實上在邊界衝突爆發前，兩國關係便已出現裂隙。今年 4 月，印度政府修改了周邊國家的外國直接投資規則，不同於以往可藉由直接途徑進入當地市場，如今外資必須先通過印度當局審查才得以進入，由於影響範圍觸及中國，當時引發中國投資人強烈不滿。

為中國客戶提供諮詢服務的印度律師事務所 Phoenix Legal 共同創辦人 Abhishek Saxena 認為，由於現任政府將採取強硬態度，任何來自中方的要求都不會立即獲得批准。

擁有 7000 萬會員的全印度貿易商聯合會 (CAIT) 週三 (17 日) 表示，就算自家業務遭受損失，成員也將抵制中國進口商品，此外，當地民族主義團體週三於中國駐新德里大使館高喊「中國製造下台」，近期印度的反中情緒恐難以止息。