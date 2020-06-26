〈Q3產業景氣展望〉5G、資料中心需求支撐 光通訊廠下半年需求可望反彈

受新冠疫情 (COVID-19) 衝擊，全球 5G、資料中心需求遞延至下半年，光通訊業者普遍表示，隨著遠距商機延續，加上美中 5G 通訊角力助推下，客戶追單強勁，下半年可望迎來反彈需求，營運估可逐季成長，而台光通訊廠在前中後傳皆具優勢，未來也可望在 25G、400G 產品上取得先機。

全球各國 5G 通訊將陸續在今年商轉，包含南韓、中國、美國等地電信商都已開通 5G 商用服務，台灣電信商也將在 7 月正式商轉，今年基地台需求將呈現爆發性需求。

未來 5G 基地台將以應用 25G 為主流，但目前中國仍以 10G 超頻為主流，市場預期，未來將逐步升級為 25G，資料中心方面，目前以 100G 為主流，隨著技術更新，2-3 年後將逐步升級為 200G/400G，其中 200G 為過渡產品。

觀察整體光通訊產業鏈，台灣具備前中後傳產業鏈，前段以聯亞 (3081-TW) 為代表，中、後傳則有華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、聯鈞 (3450-TW)、波若威 (3163-TW)、統新 (6426-TW)、光聖 (6442-TW) 等。

聯亞日前指出，電信訂單需求提前爆發，產能僅能滿足客戶一半訂單，正在加緊趕工建置新產能，統新、波若威同樣認為，今年基地台需求大增，對光通訊產品需求只增不減，相關產品鎖定出貨美、韓客戶，中國同樣為支撐經濟成長，計畫加速 5G 基建，資料中心也在疫情激勵下，光收發器需求成長逾 3 倍。

光通訊邁入技術升級年，今年在 5G、資料中心帶動下，25G、100G 需求暴增，400G 產品則將開始緩步成長，到 2022 年頻寬數可望超過 100G，光通訊營運將擺脫去年谷底。研調機構也預期，2020-2024 年光收發模組將重回成長，年複合成長率達 14%。