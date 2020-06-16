華星光5G基建、資料中心需求強 打入美系大咖供應鏈 今年營運擺脫谷底

光通訊廠華星光 (4979-TW) 今 (16) 日召開股東會，展望未來，華星光表示，去年調整經營策略，退出低速 PON 市場，加上搭上 5G 基建、資料中心需求，100G 代工、25G 自有產品陸續放量，尤其是 100G 代工產品終端客戶是美系大型資料中心，客戶追單強勁，今年營運將逐步好轉。

華星光指出，去年是轉型低谷期，今年除新品開發外，資料中心產品也陸續量產，其中 100G 是主力，終端客戶為美系大型資料中心，3 月起客戶受惠遠距商機、提前布局計劃，追單強勁，另外，400G 產品也與客戶進行開發中。

自有產品方面，華星光表示，目前以高速率、高精度、高功率為產品開發策略，其中應用在 4G、5G 基地台的 25G 已進入驗證階段，部分產品也小量生產，客戶則以亞洲為主，其中韓國已小量出貨，日本則還在驗證階段。

華星光已連四年虧損，華星光表示，近年逐步擺脫毛利較低的低速 PON 產品，發展 100G、25G 產品，隨著營收逐步放大，效益逐步發酵，可望帶動營運擺脫谷底，下半年力拚單月轉盈。

華星光 5 月合併營收達 1.11 億元，月減 10.71%、年增 13.79%，累計今年前 5 個月合併營收 4.91 億元，年增 0.19%。